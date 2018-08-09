晨报记者亲身体验银行智能业务-科技含金量提升 部分体验欠佳

晨报记者 李 俊 杨晓东实习生 汪奕晨 杨瑷竹

金融科技正在不断渗透和改变着传统金融业，大小银行都在为提高同业竞争力而不断推动自身智能化建设。各家银行的成绩如何呢？晨报记者实地探访了建设银行、浦发银行等多家银行网点，并对中国银行、交通银行、中信银行、兴业银行、民生银行、平安银行、华夏银行等各家手机银行进行了对比。

超六成手机银行已上线智能顾投

在移动金融迅速发展的今日，手机银行凭借其功能齐全、开通便捷和交易安全等特点逐渐被大众熟识和接受。除了通过手机银行APP进行基本的账户查询和转账汇款，越来越多用户同时也会选择使用手机银行进行线上投资理财。

“原本不习惯使用手机银行，觉得操作比较繁琐也有些担心资金安全程度。今年用下来感觉蛮便捷安全的，无论是转账还是线上理财，都比亲自跑趟银行省心多了。”近来爱上使用手机银行的市民胡先生向记者透露。除了线上理财产品的收益率，用户在使用手机银行时普遍关注的还有APP使用感和安全度，特别是在被最近盗刷事件刷屏的背景下，安全顺畅的使用环境是一款手机银行APP是否能被用户接受的关键。为此，记者在盘点各大银行手机银行上的理财产品时，也同时测评了该手机银行的用户体验感，并就使用时可能遇到的问题向各银行进行了咨询。

在测评的11款主流手机银行APP中，大部分都已在页面显眼处设有单独“理财”板块，不需要用户再去特意寻找；并且有超过六成手机银行上线了智能顾投产品，可以根据用户历史投资数据，结合用户本身的风险偏好、期望收益和投资期限等信息，为其提供相匹配的金融理财产品。比如中信银行的“信智投”、中国银行的“中银惠投”、交通银行的“沃德理财助理”和兴业银行的“兴业智投”等。其中，风评较好的民生银行手机银行虽稍落后于同行，尚未推出智能顾投产品，但民生银行表示此类产品正在白名单试运行中。

除了热门的智投产品，多数手机银行也同时上线了丰富多样的理财产品，覆盖银行理财、基金、保险和信托等领域。比如，在业内率先将手机银行、直销银行、信用卡银行等整合升级为一体的平安口袋银行APP，不仅提供常见理财产品，还提供工资理财、平安智能、财富诊断和跨境金融。其中，银行理财种类丰富收益率较高，且支持筛选；宝类产品“现金宝”收益率相对同类产品也处于较高水平，其他基金产品较为丰富也支持定投和筛选。此外，中信银行手机银行的宝类产品“薪金煲”提供5种选择，7日年化收益率跑赢余额宝，比较有吸引力。值得一提的是，中国银行手机银行设立了颇有特色的跨境金融板块，其外汇交易也比较有优势。

安全和隐私是手机银行命脉

在安全度和用户体验方面，测评的所有手机银行都会在账户出现异常时进行提示，且登录方式日益多样化，用户不仅可以选择传统的登录方式（手机号、用户名），还可以通过指纹和面部ID进行登录。其中交通银行和华夏银行仅支持手势密码，暂不支持指纹/人脸识别等快捷登录方式，稍落后于同业水平。测评的大部分手机银行页面友好度都不错，功能板块分类齐全，许多手机银行支持用户自定义操作，调整常用功能顺序，通过不断增减来满足需求，比如中国银行、民生银行、兴业银行等。此外，越来越多的手机银行APP开始注重良好的互动体验，设立了智能客服和人工客服以解答用户使用时的疑问。

“使用手机银行就是有一个缺点——收到的办卡短信越来越多，都是让我办信用卡的，短信里还附着链接。不知道是不是因为我的个人信息被泄露了,个人资金还安不安全。”在感受到便捷的同时，市民胡先生也表露了自己的担忧。

而经记者了解，遇到这种状况的并非胡先生一人。为此，记者就此问题咨询了本市某银行的工作人员，工作人员表示，这类短信中的链接最好不要轻易点开，虽然不排除是由真实可靠的银行机构发的，但也有可能是不法分子利用伪基站发送含有木马病毒的诈骗链接，点开后则会面临个人信息泄露、资产转移等风险。工作人员也同时提醒用户，要从正规渠道下载手机银行APP，千万不要轻易泄露银行短信中的验证码和账户信息。

柜员机办卡只需10分钟

在银行智能化转型的浪潮中，手机银行并不是唯一的主角，各种“无人网点”、“智慧银行”正是近段时间业内热点。

今年4月初，中国建设银行无人银行在上海市九江路开业，这也是国内银行业的首家无人银行。5月，中国建设银行上海市分行又推出了基于中国电信上海公司IPTV平台的电视银行——“龙E居家银行”。今后，上海电信IPTV用户可以享受足不出户就在自家电视上办理银行业务的便利。

在记者探访的建设银行国定路支行，一进门便可看到三台智慧柜员机，在其中一台自助柜员机中，记者注意到主页面总共有个人业务、公司业务、生活服务和最新功能四大类服务。据网点工作人员介绍，开户办卡需先到柜台审核、填写信息后再利用柜员机进行开户服务。在利用自助柜员机开户的过程中，只需经过简单的流程，自行填写相关信息便可成功申请。除此之外，记者看到，其中两台机器上方设置了“开户成功后请先到ATM存款，然后到机器减免年费”的提醒，用户只需存入100元即可在机器中快速申请免年费服务，整个开户、办卡过程只需10-15分钟便可完成，非常快速、便捷。

而在浦发银行上分营业部，工作人员向记者介绍：“在自助服务区域，还有硬币兑换自助设备，连取款机也有“特别定制款”，可以取10元面额的纸币，给需要零钱的客户带来便利。而随着移动pad功能的不断完善，打破三尺柜台的界限，由原来的客户围着柜台转，变为银行围着客户转，移动柜台的应用也越来越广泛。”