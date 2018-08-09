度小满金融的合作理念，伙伴先赢持续共赢

王丽娟

经过两年半的实践，度小满金融已将A I技术应用在智能获客、身份识别、大数据风控、智能投顾、智能催收等多个领域。

按照百度高级副总裁、度小满金融CEO朱光的说法，度小满基于用户的真实需求、用户的习惯、生活状态等高维、稀疏的大数据，应用A I技术为用户进行进精准画像，从而解决用户风险识别问题，更能够给出差异化的信贷额度和利率。

AI技术和大数据技术引领的智能金融发展，正在为金融创新开创一个新阶段。新的时代、新的格局、新的领跑者，竞争才刚刚开始。

有BAT三足鼎立在先，这三家互联网巨头在金融业务的布局往往会被放在一起比较。同是定位金融科技，旁观者似乎一定要将其分出个高低之别。

其实，在金融机构多如牛毛，却依然有金融需求无法满足的状况下，金融科技领域距离充分竞争还有很大的距离。金融科技服务于人，不变的是对普惠金融的追求。在技术的帮助下，未来金融与产业、虚拟与实体的关系一定更加紧密。目前，该行业还处在不断做大蛋糕的过程。

以度小满接触到的金融需求为例，百度是一个具备诸多金融场景的平台，包括装修搜索、求学意图、消费倾向等信息会在百度的平台上汇集。用户通过百度旗下产品所产生的金融需求，目前只有1%得到了满足，大部分的金融需求实际上没有得到很好的满足。

朱光希望，通过A I技术为用户进行精准画像，从而给出差异化的信贷额度和利率，提升用户的满意度，也提升合作伙伴的盈利性。

“开放合作”已成常态。按照度小满金融副总裁张旭阳的分析，在新的金融过程中，不仅是金融科技公司在参与金融的创造发展，金融机构也在参与这个过程的重塑和提升。

“金融科技的内涵在不断深入，从最早的互联网金融到现在的人工智能、区块链、大数据、云。金融科技的服务对象在不断地拓展，从央行征信的覆盖人群到没有覆盖的人群，到中小微企业，都是金融科技可以拓展的空间。”张旭阳说。

开放协作时代的胜负，不再是单一机构的胜负，这是一场生态环境的重塑。