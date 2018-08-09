上海想象艺术在欧洲各大文化地标引起共鸣-“魔都娃”作品进驻德国博物馆

晨报记者 詹 皓

今年夏天，一批来自中国上海的孩子和家长在欧洲近十个文化地标，用长达50米的丝绸，展示了上海想象艺术中心34年来的作品。这次堪称艺术狂欢的行为，向世界展示了中国孩子的想象力和美好未来，他们的301件作品也被德国丢夫勒博物馆收藏。

想象艺术教育回顾展亮相德国

应德国西林市市长、德国丟夫勒博物馆馆长的邀请，“上海新当代儿童想象艺术教育回顾展”于7月19日至31日在德国丢夫勒博物馆举行，上海想象艺术中心将创立34年来的301件作品、500幅文献图片带到了德国。

展览开幕式上，德国原经济部部长、德国西林市市长及夫人到场祝贺，丟夫勒博物馆长王海燕担任学术主持，她表示，上海想象艺术中心的教学理念与欧洲所倡导的理念非常一致，21世纪的前景是以创新能力为主导，这次在丢夫勒博物馆所展示的作品，正是人们所追求的目标。这个展览不但是对上海想象艺术中心34年艺术经历的褒奖和认可，更重要的是他们的成就在德国和欧洲的同龄孩子中引起共鸣，以想象艺术作为21世纪的友好使者，让世界充满希望和快乐。很多德国教育家、艺术家、音乐家、学者都前来参加回顾展开幕式，一位97岁高龄的当地音乐教育家在观看了上海孩子们的作品后，现场用钢琴演奏一首《梦幻曲》，以此作为对孩子们想象艺术的礼赞。

在欧洲文化地标展示行为艺术

展览期间，来自上海的想象艺术中心学员们还在丟夫勒博物馆的后花园完成了一件行为艺术。在50米长、1.25米高的中国丝绸上，呈现了数千幅中国儿童梦想作品，艳丽多彩的画卷在博物馆内外铺展。

这幅想象艺术长卷随后走出博物馆，先后在德国西林市大众学校、音乐大师李斯特纪念碑、德国维尔兹堡市艺术仓库博物馆、罗森堡市城堡公园和市政府大厅、德国科隆大教堂、路德维希博物馆、比利时欧共体大厦、布鲁塞尔中国文化中心、法国卢浮宫、蓬皮杜艺术中心等文化地标前进行了行为艺术表演，现场吸引了各国游客，很多人还欢快地参与到行为艺术中来，跟中国学员们一同展示梦想。

希望想象艺术在国内更多发展

在完成了欧洲的想象艺术之旅后，这件50米长的作品被德国丟夫勒博物馆收藏，同时被收藏的，还有上海想象艺术中心此次回顾展的全部展品。上海想象艺术中心为何要把这么多作品全都交给外国博物馆收藏，难道国内就没有可以接纳它们的艺术机构吗？上海想象艺术中心创始人周文富接受晨报记者采访时表示，想象艺术教育在上海乃至国内都只是小众化的教育，相对于庞大的主流艺术教育，想象艺术教育在场地、资金、师资等各方面都无法与之相比。

“虽然现在我们的博物馆、美术馆办了不少，但大家对想象艺术教育的理念和价值还缺乏认同。”周文富说，“在某个学校让孩子们搭建了一座想象力金字塔，结果被说‘金字塔是墓地’而被要求拆掉。现在，我们得到了德国学术界的认同，热情邀请前去免费办展，他们对想象艺术价值的认可和对于艺术的高度参与性，让我感觉多年来的心血终于有了回报，当我看到孩子们把梦想行为展示在卢浮宫、蓬皮杜这样欧洲最重要的艺术地标时，顿时觉得再辛苦也是值得的。”

此次欧洲之行，让周文富深刻体会到艺术精神的伟大，他说，欧洲人开了个“艺术银行”，卢浮宫、蓬皮杜让全世界的人都去朝拜，体现了他们对艺术精神的高度重视。“艺术离我们并不遥远，之所以很多人理解不了想象艺术，是因为一些陈旧的观念阻碍了他们的学习和感受。通过出去办展，我们很自信，中国儿童的想象艺术创作在世界上也是前沿的。”一位德国媒体记者对周文富说，“看了你们的展，发现我们欧洲人一直在不断重复地宣传毕加索，而想象艺术才是新的亮点。”

对于如今越来越多的中国家长开始重视艺术教育，周文富却表示，自己的艺术中心34年来始终只开一家，不办连锁。“我不做批量生产，有些机构也跟我谈合作，连锁式的教育可以有，但这不是我教的，我只做一家独立性的想象艺术机构。”