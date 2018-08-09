曾索狄

最近看剧的一个感受是，国内影视剧里讨喜的女主角越来越少了。

新版《流星花园》，明明用的是同样的原著和班底，但新版杉菜从头到尾无理取闹，观众对扮演者沈月的吐槽也没停止过。

《扶摇》主打平凡少女逆袭传奇，但人物怎么看都还是“傻白甜”，一部戏过了三分之一，女主角依然智力掉线，只能靠他人相助渡过难关。

《延禧攻略》不玩“傻白甜”了吧，但过五关斩六将的魏璎珞同样经不起推敲——按照《甄嬛传》的规则，这个动辄在“顶头上司”面前大吵大闹的宫女恐怕活不过第一集。

买了《我可能不会爱你》版权的《爱情进化论》，女主角不见半分当年“程又青”的气息，只有旁白不断尴尬地自吹：这是一个独立向上的“女强人”。

到底是哪里出了问题？只看剧情简介，如今女主角的人设是一个比一个突破，聪明、善良、勇敢、自强是基本配备。但只要看上两集，一切粉饰消失殆尽，个个都是单薄的纸片人。

编剧或许是首先要背锅的。女主角讨不讨喜，能不能让人有共鸣，需要编剧给出合理的行为模式和可信的生活细节，不是一路开挂想当然，更不是随随便便“怼天怼地”讲大道理。比如同样是宫斗，《金枝欲孽》里如妃、玉莹、尔淳、安茜没有一个是完美人设，但那些欲望、纠结、愤怒和疲惫，让她们变得活生生，各有各的亮点。

另一方面，这些女演员的演技也确实没能化腐朽为神奇。今年的网剧爆款《镇魂》，故事情节没有任何值得称道的地方，但朱一龙和白宇恰到好处地用数不清的小动作小眼神，让观众自觉脑补一万字小剧场。反观女演员们，对几部作品贡献最多的还是表情包——挤眉弄眼，故弄玄虚。

前段时间，演员杨蓉发微博，解释自己30岁以后依然坚持少女人设，是因为市场需要，一旦转型就没有戏演。这当然是掏心窝子的真话，但反过来想，今日荧屏上有这么多不讨喜的女主角，恰恰反映出大部分影视制作公司对观众审美、市场动向的滞后性。那么，与其跟着这些坏角色一路走到黑，还真不如像一手促成了《淑女的品格》落地的陈数，选自己的角色，走自己的路。