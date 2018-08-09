上海书展将于八月十五日在上海展览中心揭幕-名家轮番登场，千余场精彩活动等你来

晨报记者 徐 颖 实习生 陈君燕

2018上海书展暨“书香中国”上海周定于8月15日至21日在上海展览中心举办，记者昨日从上海书展组委会召开的新闻发布会上获悉，目前各参展出版社正积极备战书展。据悉，今年书展将为读者带来数万种好书，其中，数千种为上海首发，书展期间各项精彩活动高达1150场，为历年之最。此外，除了上海展览中心主会场，还有110个分会场一起联动，届时将全城飘书香。

世纪精品

为文化名片增色

作为上海出版文化主力军的上海世纪出版集团, 以全新姿态亮相 2018上海书展，集中推出13000余种图书（其中最新出版近1600种），包括一大批主题鲜明、注重原创、亮点突出，凝聚红色文化、海派文化、江南文化特质的精品力作，并组织240余场阅读推广活动，邀请400多位海内外作家学者与广大读者见面。

已经成功举办了15届的2018上海书展正是世纪出版集团打响上海文化品牌、打造精品出版高地，展示“生命线”深厚底蕴、呈现“风景线”缤纷亮点的重大平台。本届上海书展，世纪出版集团参展图书和活动有四大特色。首先是聚焦时代主题，打造传世精品。世纪集团紧密围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，纪念改革开放40周年、浦东开发开放28周年，纪念马克思诞辰200周年、《共产党宣言》发表170周年，聚焦弘扬红色文化、海派文化、江南文化及卓越全球城市建设等重要时间节点和重大决策部署，策划出版了一批高扬主旋律、弘扬正能量的世纪精品，策划组织了多场高水准的主题展示活动，体现了世纪出版集团近年来致力于主题出版高地建设的全新布局和主要成果。二是聚焦阅读推广，擦亮文化名片。将在今年上海书展期间设立包括集团旗下专精特书店和新型实体书店在内的六个分会场，还将围绕主题出版、学术文化、文学艺术、少儿科普等不同领域策划推出形式多样、具有较高品质的文化活动单元。三是聚焦创新合作，发布最新成果。四是聚焦读者体验，服务书香上海。

主打“上海首发”

名人频亮相

近年来，上海书展越来越注重学术价值和专业价值。为了凸显“为价值搭台，向品质致敬”的文化追求，新华传媒精心挑选出200多场高质量的活动，不断提升上海书展的品质，加泽文、陈丹燕、吴晓波、白岩松、朱迅、毛尖、秦明、蔡骏、卢思浩、大冰、几米等深受读者喜爱的中外作家、文化名人将轮番亮相上海书展。

2008年，上海书展首次提出了“全国出版，上海首发”的概念，意在逐步把上海书展打造成新书首发的大平台，提升上海书展的国内领先地位。经过10年积累，“上海首发”的概念越来越深入人心。今年，新华传媒组织了20余种重点新书在书展期间最新亮相、首发，为名家、名作搭建平台，包括刘源、刘潇潇、罗援等《梦回万里卫黄保华——漫忆父亲刘少奇与国防、军事、军队》新书发布会，田原、王召强“寻找童年的诗性密码：《金子美铃全集》新书首发暨签售会”，“致敬我们回不去的故乡 献给接受我们的上海”——陈仓长篇文学四部曲首发式，白岩松《白说3.0》新书签售会等。

中国出版集团公司组织旗下人民文学出版社、商务印书馆、中华书局、中国大百科全书出版社、生活·读书·新知三联书店等23家出版单位精心挑选，最终遴选出5000余种畅销书和常销书含千余种新书和600余种重点图书参展。

中国出版集团展区特别设立“中版好书 镇社之宝”专台，集中展示销售200余种入选2018年第1-4期“中版好书榜”和2017年度“中版好书榜”的图书，以及中国出版集团的“镇社之宝”图书。

首设国学馆

七天七堂国学课

2018年上海书展首设国学馆，在呈现近5000种余种新、旧版传统经典图书的基础上，展示《中华经典古籍库》，聚力打造国学馆“七天七堂课”。

以倡导阅读经典、传承精粹为目的，国学馆内将陈列《中华优秀传统文化经典推荐书目》所涉传统经典图书，共计233种（优选版本）。这份《中华优秀传统文化经典推荐书目》，分为语言文学、思想、历史、科技与生活五个大类，是中华优秀传统文化中最核心、最精粹、流传最有序的，是传世典籍中的经典。

国学馆“七天七堂课”将邀请国内一流专家傅杰、张国刚、辛德勇、刘永翔、陈引驰、姚大力、樊树志，围绕“国学”，在每天固定时间固定场地（友谊会堂）开展主题讲座。

贵州为主宾省

特色活动精彩纷呈

本届书展主宾省为贵州省，贵州展团将举行充满民族特色的文创产品互动交流活动，读者能够欣赏到国家级非物质文化遗产传承人的现场表演，也能购买到三都水族自治县水仙马尾绣、鸟笼旋转书架、古法造纸、夜郎古陶、银饰、蜡染、苗绣等非遗产品。

百年文化艺术品牌朵云轩集团将在场内外举办“石库门的欢乐时光”、“‘光芒万丈’——朵云轩再造明版明画展”，带领读者深入感受海派文化、江南文化、传统文化的魅力。

作为上海书展备受瞩目的重要子品牌，上海国际文学周将以“旅行的意义”为主题，世纪集团邀请数十位海内外知名作家、学者从文学角度进行研讨、阐发。作为国际文学周分会场的思南书局，也将在三楼展示厅配合举办以旅行为主题的视觉、听觉、味觉立体阅读空间活动。

分会场云会场

家门口就能闻书香

为了把高品质图书和阅读活动送到更多市民身边，进一步提升“书香满城”的地域和人群覆盖面，本届书展扩展设立了100个遍布城市各处的分会场，其中78个分会场是实体书店，包括全市16个区的新华书店(上海书城)，以及钟书阁、大众书局、博库书城、西西弗、衡山和集、言几又、现代书店、思南书局、作家书店等实体书店。不能亲临书展主会场的读者，在家附近就能闻书香。

此外，读者还可以通过由新华传媒与上海书展组委会办公室合作打造的“上海书展云会场”进行书目查询、活动查询、云端购书。“云会场”的入口为“上海书展”官方微信和“新华一城书集”微信公众号，读者可以通过以上两个微信平台，查询到今年书展图书品种所在的区域位置、书展营销活动安排等。在“社科精品馆”中集中陈列展示的近万种精品社科类图书，将在“上海书展云会场”设立专门的推荐窗口，实现与书展现场同步销售。