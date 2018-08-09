习近平：千秋基业，人才为本

共产党员

千秋基业，人才为本。做好新时代的组织工作，要用好人才这个第一资源。习近平在全国组织工作会议上再次对做好人才工作提出了要求，强调要加快实施人才强国战略，确立人才引领发展的战略地位，努力建设一支矢志爱国奉献、勇于创新创造的优秀人才队伍。 那么，优秀人才队伍如何打造？我们一起来学习习近平关于人才工作的重要论述。

加快实施人才强国战略

要加快实施人才强国战略，确立人才引领发展的战略地位，努力建设一支矢志爱国奉献、勇于创新创造的优秀人才队伍。

——2018年7月3日至4日，全国组织工作会议召开，习近平出席并发表重要讲话

树立强烈的人才意识

要树立强烈的人才意识，做好团结、引领、服务工作，真诚关心人才、爱护人才、成就人才，激励广大人才为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献聪明才智。

——2016年5月6日，习近平就深化人才发展体制机制改革作出重要指示

要树立强烈的人才意识，寻觅人才求贤若渴，发现人才如获至宝，举荐人才不拘一格，使用人才各尽其能。

——2013年6月28日，习近平出席全国组织工作会议并发表重要讲话

深化人才发展体制机制改革

要深化人才发展体制机制改革，最大限度把广大人才的报国情怀、奋斗精神、创造活力激发出来。要完善人才培养机制，改进人才评价机制，创新人才流动机制，健全人才激励机制。

——2018年7月3日至4日，全国组织工作会议召开，习近平出席并发表重要讲话

要着力破除体制机制障碍，向用人主体放权，为人才松绑，让人才创新创造活力充分迸发，使各方面人才各得其所、尽展其长。

——2016年5月6日，习近平就深化人才发展体制机制改革作出重要指示

要深化科技、教育、文化体制改革，深化人才发展体制改革，加快形成有利于知识分子干事创业的体制机制，放手让广大知识分子把才华和能量充分释放出来。

——2016年4月26日，习近平在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会上发表重要讲话

着力完善人才发展机制。要用好用活人才，建立更为灵活的人才管理机制，打通人才流动、使用、发挥作用中的体制机制障碍，最大限度支持和帮助科技人员创新创业。

——2013年9月30日，习近平主持中共中央政治局第九次集体学习并发表重要讲话

聚天下英才而用之

要实行更加积极、更加开放、更加有效的人才引进政策，聚天下英才而用之。

——2018年7月3日至4日，全国组织工作会议召开，习近平出席并发表重要讲话

要加大改革落实工作力度，把《关于深化人才发展体制机制改革的意见》落到实处，加快构建具有全球竞争力的人才制度体系，聚天下英才而用之。

——2016年5月6日，习近平就深化人才发展体制机制改革作出重要指示

要学会招商引资、招人聚才并举，择天下英才而用之，广泛吸引各类创新人才特别是最缺的人才。

——2014年8月18日，习近平主持召开中央财经领导小组第七次会议并发表重要讲话

要实行更加开放的人才政策，不唯地域引进人才，不求所有开发人才，不拘一格用好人才，在大力培养国内创新人才的同时，更加积极主动地引进国外人才特别是高层次人才，热忱欢迎外国专家和优秀人才以各种方式参与中国现代化建设。要积极营造尊重、关心、支持外国人才创新创业的良好氛围，对他们充分信任、放手使用，让各类人才各得其所，让各路高贤大展其长。

——2014年5月22日，习近平在上海召开外国专家座谈会并发表重要讲话

宣传表彰优秀人才

要广泛宣传表彰爱国报国、为党和人民事业作出突出贡献的优秀人才，在知识分子和广大人才中大力弘扬爱国奉献精神。

——2018年7月3日至4日，全国组织工作会议召开，习近平出席并发表重要讲话

我们一定要在全社会大力弘扬劳模精神、劳动精神，大力宣传劳动模范和其他典型的先进事迹，引导广大人民群众树立辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动的理念，让劳动光荣、创造伟大成为铿锵的时代强音，让劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽蔚然成风。

——2015年4月28日，习近平在庆祝“五一”国际劳动节暨表彰全国劳动模范和先进工作者大会上的讲话

（来源：共产党员网）（网站首页图：新华社图片）