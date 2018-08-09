上海互金协会联合37家网贷机构发布自律声明

合法合规发展 绝不触碰监管红线

8月8日，上海市互联网金融行业协会联合37家P2P平台发表自律声明，声明分别从坚守合法合规经营原则、推进各项信息公开透明、主动接受监管和监督、推动同业协同联动以及切实承担社会责任五个方面对网贷中介平台做出自我规范。

据了解，为了响应互联网金融风险专项整治工作领导小组、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组近期对稳步推进互联网金融特别是网络借贷风险专项整治工作提出的明确要求和工作安排，妥善应对和化解网贷行业风险，维护市场各方特别是投资人的权益，积极营造行业健康发展的氛围，此次共有包括点融、翼勋、你我贷、拍拍贷、信而富、融道网等37家网贷机构联合发声。

声明中，各个机构明确将坚决落实网贷行业的各项法律法规，坚守信息中介定位，严格按照专项整治规范和“1+3”监管体系政策要求，积极整改，力求合规，决不触碰监管红线。

严格按照银监会2017年8月25日发布的《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》要求，在官网官微等渠道开展信息披露，按照监管部门、协会及其他相关部门的要求进行信息报送，确保披露和报送信息的真实、准确、完整和及时。不做不实宣传，充分了解客户，充分提示风险。

更要做到积极配合各监管部门对平台的检查与指导；积极接入协会自律管理系统，配合协会的各项自律工作；积极设立由投资人组成的查标委员会，主动接受投资人监督。

同时积极推动平台间的交流与合作，推进逃废债黑名单共享机制；对夸大事实、进行不实报道，以及对机构进行敲诈勒索的自媒体，积极主动向相关部门进行举报，共同维护好行业的生态环境。

最后也要做到不跑路、不失联，积极设立高管热线，保障与投资人的沟通及时顺畅，始终以积极诚恳的态度与投资人沟通，尽最大可能保障投资人权益。

联合发表自律声明单位名单（以首字母排序，排名不分先后）

上海宝象金融信息服务有限公司（宝象金融）

上海超爱才金融信息服务有限公司（超爱财）

上海点荣金融信息服务有限责任公司（点融）

上海福银涞互联网金融信息服务有限公司（福银票号）

上海沪臣投资集团有限公司（地方金融）

合信金融科技（上海）股份有限公司（合信金融）

上海互信金融信息服务有限公司（互贷网）

上海捷财金融信息服务有限公司（今日捷财）

上海金互行互联网金融信息服务有限公司（悠兔理财）

上海凯岸信息科技有限公司（麻袋财富）

上海夸客金融信息服务有限公司（夸客金融）

上海陆金所互联网金融信息服务有限公司（陆金服）

上海乐赚互联网金融信息服务有限公司（海融易）

上海律金金融信息服务有限公司（律金金融）

上海米缸互联网金融信息服务有限公司（米缸金融）

上海你我贷互联网金融信息服务有限公司（你我贷）

上海牛娃互联网金融信息服务有限公司（牛娃金融）

上海诺诺镑客金融信息服务有限公司（麦子金服财富）

上海拍拍贷金融信息服务有限公司（拍拍贷）

上海浦德金融信息服务有限公司（钱悦贷）

上海乾生乾金融信息服务有限公司（钱牛牛）

上海融道网金融信息服务有限公司（生菜金融）

上海荣幸信息科技有限公司（华融道）

实投（上海）互联网金融信息服务有限公司（石投金融）

上海盛桐信息技术有限公司（梧桐诚选）

上海藤蔓互联网金融信息服务有限公司（佳缘金融）

上海微汇金融信息服务有限公司（微财富）

上海信而富企业管理有限公司（信而富）

新新贷（上海）金融信息服务有限公司（新新贷）

上海旭胜金融信息服务股份有限公司（钱多多）

上海相诚金融信息服务有限公司 （企额贷）

上海晓晟投资管理有限公司（喔喔贷）

医信金融信息服务（上海）有限公司（医界贷）

上海鱼耀金融信息服务有限公司（口袋理财）

上海翼勋互联网金融信息服务有限公司（钜宝盆）

上海证大爱特金融信息服务有限公司（证大捞财宝）

智富金融信息服务（上海）有限公司（智富贷）