各地经济数据出炉 经济稳中有进态势显现

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：各地上半年的经济数据相继出炉，勾勒出中国经济高质量发展的新轨迹。

各地公布的最新经济数据显示：今年上半年，中西部地区经济增速继续领先东部地区，东北地区经济回升势头较好，一批经济发展增长极加快形成。

其中，长江经济带表现突出，沿江11个省市中，有10个省市的经济增长速度高于全国平均水平。

中国宏观经济研究院副院长 吴晓华：在共抓大保护、不搞大开发这样一个（理念）引领下，沿江地区在生态环境的治理与恢复上，在产业的转型升级上，在改革开放的深化上，都共同发力。

在贵州一家企业，工作人员正在紧张调试设备。这个“柔性智能制造车间”利用大数据技术开展数据采集、分析、流程再造，设备利用率从40%左右提升到70%以上。

贵州省经信委信息产业办副处长 黄思齐：在大数据领域与工业深度融合方面，应该是穿插在企业的研发、设计、制造、服务全链条，从而推动我们形成一个现代化工业产业体系。

目前，大数据企业产值对贵州经济增长的贡献率已连续三年超过20%。今年上半年，贵州经济增速继续位居全国第一。

不少地方主动作为，向创新要发展动力的同时，上半年，河北、黑龙江等重工业比重大、环境压力较大的传统工业大省，也加大力度，推动产业结构转型。

在河北香河机器人小镇，已经聚集了德国尼马克、美国ATI等各类领军企业60多家，形成了京津冀产业链最全的智能机器人产业集群。

上半年，河北省以“万企转型”为载体，明确一企一策转型路径，着力推动工业转型升级落地落实。

今年上半年，全国31个省区市中，半年GDP超过万亿的省份达到16个，比去年同期增加了两个。

与此同时，一系列衡量高质量发展的指标体系也陆续落地。在山西，严格规定了万元地区生产总值能耗等一系列约束性指标；在江苏，高质量发展监测评价指标体系启动实施。

中国经济景气监测中心副主任 潘建成：如果我们坚持这样走下去的话，整个中国的经济向前发展，向高端迈进，也是我们中国经济在合理区间健康运行的一个坚实的保障。