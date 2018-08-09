国家统计局：7月份居民消费价格同比上涨2.1%

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原标题：7月份全国居民消费价格同比上涨2.1%

新华社北京8月9日电（记者 陈炜伟）国家统计局9日发布数据，7月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.1%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。

构成CPI的八大类商品和服务价格同比均有不同程度上涨。当月，食品烟酒价格同比上涨1%，影响CPI上涨约0.31个百分点。其中，蛋类价格上涨11.7%，禽肉类价格上涨6.6%，鲜菜价格上涨3.8%，畜肉类价格下降4.9%（猪肉价格下降9.6%），食用油价格下降0.7%。

其他七大类价格同比均上涨。其中，医疗保健、交通和通信、居住价格分别上涨4.6%、3%和2.4%，教育文化和娱乐、生活用品及服务价格分别上涨2.3%和1.6%，衣着、其他用品和服务价格均上涨1.2%。

从环比看，CPI上涨0.3%，主要受非食品价格上涨影响。

当日发布的数据还显示，7月份，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨4.6%，涨幅比上月回落0.1个百分点。

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2018年7月份CPI略有上涨、PPI涨幅回落

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国家统计局今天发布了2018年7月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师绳国庆进行了解读。

一、CPI环比由降转升，同比涨幅略有扩大

从环比看，CPI上涨0.3%，主要受非食品价格上涨影响。非食品价格上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，影响CPI上涨约0.28个百分点。暑假出行高峰，需求增加，飞机票、旅游和宾馆住宿价格分别上涨14.5%、7.9%和2.2%，三项合计影响CPI上涨约0.19个百分点，是CPI上涨的主要原因；居住和医疗保健价格均上涨0.2%，合计影响CPI上涨约0.07个百分点；成品油调价影响汽油和柴油价格均上涨0.9%，合计影响CPI上涨约0.02个百分点。食品价格由降转升，上涨0.1%，影响CPI上涨约0.03个百分点。其中，猪肉价格上涨2.9%，涨幅比上月扩大1.8个百分点，影响CPI上涨约0.06个百分点；部分地区天气炎热、雨水偏多，不利于蔬菜的生产和储运，鲜菜价格上涨1.7%，影响CPI上涨约0.04个百分点；时令瓜果大量上市，鲜果价格下降3.7%，影响CPI下降约0.06个百分点；其他食品价格有涨有落。

从同比看， CPI上涨2.1%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。非食品价格上涨2.4%，影响CPI上涨约1.96个百分点。其中，汽油和柴油价格分别上涨22.7%和25.1%，合计影响CPI上涨约0.42个百分点；医疗保健类价格上涨4.6%，旅游价格上涨4.4%，教育服务类价格上涨2.8%，居住类价格上涨2.4%，上述四项合计影响CPI上涨约1.16个百分点。食品价格上涨0.5%，影响CPI上涨约0.10个百分点。其中，鸡蛋、鲜菜、鲜果价格分别上涨12.7%、3.8%和0.4%，三项合计影响CPI上涨约0.16个百分点；牛肉、羊肉和禽肉价格分别上涨3.1%、13.3%和6.6%，三项合计影响CPI上涨约0.14个百分点；猪肉价格下降9.6%，降幅继续收窄，影响CPI下降约0.24个百分点。据测算，在7月份2.1%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.4个百分点，新涨价影响约为0.7个百分点。

二、PPI环比、同比涨幅均有所回落

从环比看，PPI上涨0.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点。生产资料价格上涨0.1%，涨幅比上月回落0.3个百分点；生活资料价格上涨0.2%，上月为持平。在主要行业中，涨幅回落的有石油和天然气开采业，上涨1.3%，比上月回落3.2个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨0.9%，回落1.4个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业，上涨0.5%，回落0.6个百分点。由升转降的有有色金属冶炼和压延加工业，下降1.6%；化学原料和化学制品制造业，下降0.3%。涨幅扩大的有计算机、通信和其他电子设备制造业，上涨0.7%，比上月扩大0.6个百分点；煤炭开采和洗选业，上涨0.6%，扩大0.3个百分点。

从同比看，PPI上涨4.6%，涨幅比上月回落0.1个百分点。生产资料价格上涨6.0%，涨幅比上月回落0.1个百分点；生活资料价格上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。在主要行业中，涨幅回落的有黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业，合计影响PPI同比涨幅回落约0.31个百分点。涨幅扩大的有石油和天然气开采业，上涨42.1%，比上月扩大9.4个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨24.6%，扩大4.7个百分点。据测算，在7月份4.6%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为3.9个百分点，新涨价影响约为0.7个百分点。（网站首页图：新华社资料图片）