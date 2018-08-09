新华社评论员：踏平坎坷成大道

来源：新华网

新华社北京８月８日电 题：踏平坎坷成大道

新华社评论员

８月８日，一个中华儿女无比自豪、永远铭记的日子。十年前，北京奥运会隆重开幕，实现了中华民族的百年梦想。开幕式上，那一个个气势磅礴的“大脚印”浩荡前行，象征着中国人民昂扬奋进的精神，定格在记忆深处。十年后，站在改革开放４０周年的历史节点上，中国发展的脚步更加稳健有力，更加坚定豪迈。

让一穷二白的国家发展成为世界第二大经济体，７亿多人摆脱贫困，建立起覆盖１３亿多人的全球最大社会保障网……在人类历史上，何曾有过这样的发展奇迹？走过千山万水，中国早已气象一新，但前路依然不平坦，仍需要不断跋山涉水。决胜全面建成小康社会，“三大攻坚战”必须打赢；全面深化改革，还有不少硬骨头要啃；满足人民美好生活需要，补短板的任务艰巨繁重。国际上，外部环境发生明显变化，有的国家大搞单边主义、保护主义、贸易霸凌主义，来势汹汹。

面对挑战，唯有勇毅笃行；遭遇风浪，唯有风雨同舟。实现我们的梦想，开创美好的未来，需要我们进一步坚定信心，激发出勠力同心、开拓进取的磅礴力量。

我们的信心，来自于中国发展的深厚基础。改革开放４０年来，我们以敢闯敢干的勇气和自我革新的担当，牢牢抓住历史机遇，奋力实现从“赶上时代”到“引领时代”的伟大跨越。这４０年，在亿万人民辛勤打拼下，中国迎来了前所未有的发展好时期，不仅积累了巨大的物质财富，更重塑了发展格局，释放了制度活力，形成了日益坚实的综合国力。今天，有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有集中力量办大事的社会主义制度优势，我们战胜一切艰难险阻，就有了根本保证。今天的中国，是全球唯一一个拥有联合国产业分类目录中所有工业门类的国家，拥有近１４亿人口、９亿劳动力、上亿市场主体，有巨大的市场空间和消费升级潜力，回旋余地充足，具有强大的抗击打和抗风险能力，为应对挑战提供了坚实保障。

我们的信心，来自于中国发展的良好态势。今年上半年，我国国内生产总值增速达到６．８％，连续１２个季度保持在中高速区间运行，服务业对经济增长贡献率达６０．５％，最终消费支出对经济增长贡献率为７８．５％，高技术产业增加值同比增长１１．６％，万元国内生产总值的能耗同比下降３．２％。实践证明，我国经济结构持续优化，新动能蓬勃成长，生态环境改善，发展成果惠及广大人民，经济发展保持了总体平稳、稳中向好态势，迈向高质量发展的趋势更加凸显。在世界多极化、经济全球化、社会信息化深入发展的时代背景下，我国发展正处于一个大有可为的历史机遇期。坚定不移深化改革、扩大开放，坚定不移办好自己的事，中国的发展必将更上层楼，给广大人民带来更多获得感、幸福感、安全感，也给世界各国和全球发展带来更多新机遇。

有信心就有力量，敢奋斗就有希望。新中国成立以来尤其是改革开放以来，中国人民不仅创造了巨大的物质财富，也积淀了丰厚的精神财富。在长期的奋斗中，中国人民形成了伟大的创造精神、奋斗精神、团结精神和梦想精神，形成了伟大的爱国主义精神。中国人民从来不信邪、不怕鬼，向来不惧怕任何外部压力，在风险和挑战面前始终团结一心、众志成城，创造了一个个攻坚克难、化危为机的精彩传奇。挺起民族精神的脊梁，凝聚团结奋斗的意志，这是我们坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信的底气，也是我们风雨无阻、高歌奋进的根本力量。

不经历风雨，怎能见彩虹？不经受磨砺，怎能有成长？回首过去，展望未来，我们更加坚定这样一种信念：一切幸福都是奋斗出来的，一切奇迹都是创造出来的。１３亿多中国人民在党的领导下齐心干、加油干，就没有过不去的坎，就一定能踏平坎坷成大道，奋进在中华民族伟大复兴的壮阔征程上！（网站首页图：新华社资料图片）



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