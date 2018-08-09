6家银行中期预喜 业绩向好趋势延续

来源：新华网、中国证券报

截至目前，已有杭州银行、上海银行、招商银行、宁波银行、吴江银行和南京银行等6家A股上市银行陆续公布了业绩快报。数据显示，上述银行主要经营指标向好，盈利增速超出预期；同时，6家银行资产质量也较2017年末有所改善，不良贷款率进一步下降，拨备覆盖率有所提升。

多位券商分析人士认为，上半年上市银行整体有望延续净息差回升、净利润增速改善、资产质量持续改善的态势。

盈利能力强劲

最新的业绩快报显示，杭州银行、招商银行等6家A股银行上半年实现归属母公司股东的净利润增速超过两位数。营业收入方面，作为目前唯一披露业绩快报的股份行，招商银行上半年实现营业收入1258.31亿元，同比增长11.47%；另外，上半年上海银行和杭州银行的营业收入增速均超过20%，上海银行实现营业收入197.5亿元，同比增长28.28%；杭州银行营业收入为83.23亿元，同比增长26.39%。

在净利润增速方面，6家银行同比增幅均超过两位数。其中上海银行上半年实现归属于母公司股东的净利润93.72亿元，同比增长20.22%；宁波银行和杭州银行紧随其后，净利润增速分别为19.64%和19.12%。

另外，除吴江银行未披露贷款数据外，其他五家银行上半年贷款规模同比增速较一季度均有所增长。太平洋证券分析师孙立金表示，银行业整体净利润增速有望维持在5.5%以上，虽然去杠杆有一定的影响，但贷款数据回暖，息差有望趋稳。

兴业证券分析师傅慧芳预计，银行业盈利改善持续，整体归母净利润增速较一季度继续提升。其中净息差在资产端定价提升的拉动下走高，规模增速将随着信贷投放和前期基数效应减弱而边际改善，非息及成本收入比维持稳定。

资产质量持续改善

业绩快报显示，在不良贷款率方面，除南京银行较报告期初保持不变外，其余5家银行不良率均有不同程度的下降。其中，吴江银行不良贷款率降幅最大，上半年不良贷款率为1.39%，较2017年末下降0.25个百分点；另外，上半年招商银行不良贷款率为1.43%，较2017年末下降0.18个百分点。

同时，杭州银行、上海银行、宁波银行和南京银行还披露了拨备覆盖率数据，均在200%以上，且均较上年末实现不同程度的提高。其中，宁波银行拨备覆盖率最高，达499.32%，较2017年末提高了6.06个百分点；上海银行拨备覆盖率为304.67%，较2017年末大幅提升32.15个百分点；杭州银行拨备覆盖率为228.78%，较2017年末提升17.75个百分点。

平安证券分析师刘志平认为，经过前两年的风险暴露，银行业的表内风险已深度出清，今年以来经济平稳，预计二季度银行的资产质量无忧。未来部分结构性的风险暴露或对银行有一定影响，但相较之前全面的信用风险暴露，整个行业的不良生成率拐点早已过去。预计中期末银行业的不良率为1.52%，较一季度下降4个基点。

在拨备方面，刘志平表示，“一行一测”定调或将导致各行表现略有分化，但压力均会缓解，前期拨备充裕的银行具备较大的利润释放空间，不良确认较松的银行在监管压力下会适当消耗拨备来维持资产质量相对稳定。

傅慧芳认为，二季度尽管实际的不良生成率仍在改善，但考虑到信用风险事件的影响，预计商业银行在营收改善的窗口期将加速不良的确认、核销处置，并保持相对较高的信用成本。

银行业整体业绩改善料延续

展望下半年银行经营情况，多位分析人士预计，下半年行业业绩改善的态势将延续。

今年以来，包括《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《商业银行大额风险暴露管理办法》、《商业银行流动性风险管理办法》等在内的多项政策先后出台。值得一提的是，相比征求意见稿，上述重大监管政策在原则和大方向不变的情况下，在过渡期和节奏安排上大多有所放松，一定程度上缓解了银行业务调整压力。

华泰证券分析师沈娟表示，随着资管新规细则出台，政策微调带动银行板块回暖。预计随着稳杠杆政策的推进，银行表外非标重回正常化，将支撑社会融资增长，消除流动性和信用风险的隐忧。信用边际宽松将推动银行下半年资产增速企稳回升，为利润释放创造条件。

从息差来看，天风证券银行业首席分析师廖志明认为，今年一季度执行基准上浮的贷款占比提升至74.4%，贷款利率持续上行反映出当前企业信贷需求仍然较强，且在金融去杠杆之下，部分企业“非标转贷”的需求较强。伴随市场利率企稳下行，银行负债端成本率或平稳下行，预计今年行业息差仍有改善空间。同时，预计在下半年流动性偏宽松环境下，市场资金利率将进一步走低，整体低于上半年亦低于去年同期水平，缓解银行负债成本压力，有助于息差走阔。

廖志明表示，今年银行中间业务收入有难点亦有亮点。在银行理财业务转型过程中，7月20日落地的“理财新规”有一定程度放松，但存量理财规模短期或难有大幅增长，整体规模较年初或有下降，规模收缩和净值化管理带来的超额收入减少对理财中收的短期负面影响或较大。同时，中收的亮点在于近年商业银行零售转型发展较为迅速，信用卡业务发展加快，在消费升级和居民可支配收入渐高背景下，信用卡业务增长迅猛，盈利贡献持续增加，银行卡业务中收占比三分之一左右，盈利贡献呈现持续上升的势头。（记者 欧阳剑环）（网站首页图：晨报微信制图）