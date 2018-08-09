划红线定目标 国资委分类推动国企降杠杆

来源： 新华网、上海证券报

8日，国家发展改革委、人民银行、财政部、银保监会、国资委等五部委联合印发《2018年降低企业杠杆率工作要点》（下称《工作要点》）的通知。对于国有企业这一降杠杆的重要主体，《工作要点》在建立国有企业资产负债约束机制、完善“僵尸企业”债务处置政策体系等方面作出详细部署。

国资委研究中心副研究员周丽莎表示，有效落实国企降杠杆任务，需通过兼并重组培育优质企业，推动混合所有制改革，鼓励国有企业通过出让股份、增资扩股、合资合作等方式引入民营资本。同时，要发挥好产业政策的引导作用，鼓励产能过剩行业企业加大兼并重组力度，有效化解过剩产能，实现市场出清。

分行业分类型监管国企负债率

《工作要点》要求，根据风险大小程度分别列出重点关注和重点监管企业名单，并明确其降低资产负债率的目标和时限。

据上证报了解，国资委此前已制定《中央企业资产负债率分类管控工作方案》，以资产负债率为基础控制指标，对不同行业类型国有企业进行分类管理，并实行动态调整。根据去年的标准，国有工业企业资产负债率预警线为65%，重点监管线为70%；国有非工业企业资产负债率预警线为70%，重点监管线为75%；国有科研技术企业资产负债率预警线为60%，重点监管线为65%。国有企业集团合并报表资产负债率的预警线为65%，重点监管线为70%。

今年初，国资委表示，2018年的标准将自上述水平下调5个百分点，同时要求各企业集团负主体责任，对所管控的分子公司也要制定负债管控指标，通过分类管控使总体负债率在现有水平上稳定下降。

同时，国资委针对警戒线和偿债能力，把98家中央企业进行业务分类，将超过了警戒线，且偿债能力较弱的企业纳入重点管控。对纳入重点管控的企业又进行分类管控，再分为三大类：第一类是重点关注的，指负债水平超过警戒线，但偿债能力、流动性、盈利能力还可以的企业；第二类是重点监控类，指比重点关注类企业杠杆水平更高一些的企业；第三类是特别监管类，是一些必须采取严格管理措施的企业。对这三类企业，采取不同程度的管控措施，包括对开支规模、投资规模、薪酬、成本费用（招待费、管理费等）的从严控制。

数据显示，截至2017年底，中央企业平均资产负债率已降至66.3%，较2013年下降0.4个百分点。其中，62家企业的资产负债率较2016年实现下降，中国航发、东方电气集团、中铝公司等40家企业的降幅甚至超过1个百分点。

截至2018年6月末，央企平均资产负债率为66%，较年初又下降0.3个百分点，同比则下降了0.5个百分点；带息负债总额同比增长4.9%，增速较年初下降2.3个百分点，低于权益增速3.9个百分点。有59家企业的资产负债率比年初有所下降，其中29家企业的降幅超过1个百分点。分行业看，通信、军工、航空运输、机械、建筑、冶金、矿业等行业企业的资产负债率较年初下降超过0.5个百分点。

支持混改债转股等多渠道筹资

《工作要点》还提出，要“完善国有企业资本管理机制”。进一步夯实国有资本，明确国有企业资本补充的条件、标准和资金渠道，支持国有企业通过增加资本积累、增资扩股、引入战略投资者、市场化债转股等方式多渠道筹集资本、充实资本实力、降低企业资产负债率。加强国有企业资本真实性管理，提高财务真实性。规范使用混合型权益融资工具，防止虚假降杠杆。

国资委副秘书长、新闻发言人彭华岗今年7月在国新办发布会上曾表示，已有18家国有企业积极稳妥推进市场化债转股，签订框架协议5000亿元左右，已落地逾2000亿元，推动了负债率的明显下降。

如在海工装备行业，今年3月，中国船舶重工集团有限公司（简称“中船重工集团”）下属上市公司中国重工完成了百亿规模的市场化债转股，成为首家成功实施市场化债转股的央企上市公司。据悉，本次债转股前，中船重工集团旗下大船重工、武船重工负债合计高达1000亿元，中船重工集团的资产负债率也接近65%的警戒线，迫切需要去杠杆减负债。于是，中船重工集团于2017年初启动了以中国重工为平台的市场化债转股项目。

同行业的中国船舶工业集团（简称“中船集团”）也在2017年12月与建设银行、中国人寿保险集团共同发起设立“中船降本增效私募投资基金”，探索市场化法治化债转股创新。近期，原航天科技集团董事长雷凡培调任中船集团一把手的消息令“南北船”合并预期再次升温。业内人士表示，推进兼并重组、优化债务结构、发展股权融资已成为国企降杠杆的重要途径。

除市场化债转股，混改（定增引入战投）也是降低杠杆率的重要手段。近期，腾讯、吉利参与中国铁路总公司混改第一单，以及东方航空百亿级定增引入战投都有为企业降杠杆的考虑。例如，东方航空在本次定增前的负债总额为1685.02亿元，资产负债率达74.08%，此次百亿定增将明显提升公司偿债能力，降低负债率。（记者 王雪青 陈碧玉）（网站首页图：晨报微信制图）