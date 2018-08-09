[视频]【大江奔流——来自长江经济带的报道】安徽：八百里皖江奔涌创新潮

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：长江流经安徽416公里，素有“八百里皖江”之称。作为长江经济带中承东启西、承上启下的重要节点，安徽省围绕调结构、优布局、强产业全链条，立足沿江产业基础和比较优势，培育壮大战略性新兴产业，走出高质量发展的新路子。

如今，芜湖已经成为国家机器人产业聚集区，集聚了一百多家上下游企业，围绕机器人的全产业链已经构建完成。就在芜湖发力机器人的同时，一江之隔的安庆则把目光瞄准了新能源汽车。

如今，作为国家级汽车零部件高新技术特色基地的安庆，拥有近百家新能源汽车整车和零部件企业，年产值超过百亿，新能源汽车已经成为安庆经济发展的新动能。在安徽长江两岸，芜湖的机器人，安庆的新能源汽车、池州的半导体产业、铜陵的铜基新材料、马鞍山的轨道交通装备，安徽重点布局的战略新兴产业聚集区已经初具规模。

在长江两岸大力发展新兴产业的同时，省会城市合肥则把发力点聚焦到了原始创新能力的提升，在合肥的科学岛，科学家正在对人类未知领域发起冲击。

现在，合肥已经是全国第二个综合性国家科学中心。同步辐射、全超导托卡马克和稳态强磁场三个大科学装置落户合肥，量子通信、铁基超导、智能语音、核聚变与强磁场等一批科研成果在合肥诞生。

上半年，安徽全省高新技术产业增加值增长14.1%，战略性新兴产业产值增长18.8%，创新驱动正在引领安徽迈向高质量发展。