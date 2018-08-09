鄂中起义领导人——萧人鹄（为了民族复兴 英雄烈士谱）

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原标题：鄂中起义领导人——萧人鹄

新华社武汉8月8日电（记者徐海波）距离湖北黄冈城区30多公里的陈策楼镇张新湾村，烈日之下，绿荫葱葱，巴河傍村而过缓缓流向长江。革命烈士、鄂中起义领导人萧人鹄就诞生在这里。

记者近日来到张新湾村，在村干部的带领下，沿着弯弯曲曲的田埂小路，步行20分钟，找到了萧人鹄烈士的墓碑。张新湾村党支部书记张仁华说，萧人鹄烈士的英灵就默默无闻地安葬在这里，就如他当年的革命誓言：宁愿一生无名，也要“挥戈为社稷”。

萧人鹄1899年生于湖北黄冈，1917年考入中华大学附中，先后参加恽代英组织的“互助社”“利群书社”，并成为骨干分子之一。恽代英称赞他“云鹄至诚，可以动人”。1921年秋，他回黄冈陈策楼聚星学校教书，参加陈潭秋等组织的马克思学说研究会活动，不久加入中国共产党。

1924年，萧人鹄来到黄埔军校学习，次年到河南开封等地从事农民运动，任中共豫陕区委委员、荥阳县农民协会主任和自卫团长。1926年，他又领导建立杞县农民协会，组织农民武装，后被选为河南省农民协会主席和党团书记，领导了杞县农民暴动，曾率领30名精壮人员到豫北汲县劫狱，营救出被关押的100多名革命同志。1927年3月，他被选为中华全国农民协会临时执行委员会委员。随后，他领导豫东杞县、睢县、陈留武装起义取得重大胜利，有力地配合了北伐战争。6月，他任叶挺领导的国民革命军第11军24师独立团参谋长，曾奉命回乡招募新兵，首先动员自己的3个弟弟入伍。八七会议后，中共湖北省委根据秋收暴动的需要，将全省划分为7个特区，萧人鹄被派到洪湖地区任中共鄂中特委书记。同年9月，他参与领导沔阳戴家场农民暴动，任鄂中游击队队长。12月，他参与指挥暴动队攻克沔阳县城，领导组建中国工农革命军第5军，任军长。

1928年6月，萧人鹄受中共中央派遣重返河南，担任中共河南省军委书记。11月，他在开封被国民党当局逮捕。面对敌人的严刑逼供，他始终坚贞不屈，不暴露党的秘密。曾担任狱中地下党支部书记，常以京剧戏文“满天风雨满天愁，革命何须怕断头。留得子胥豪气在，三年归报楚王仇”来激励难友。九一八事变爆发后，他曾给弟弟萧民举写信，鼓励他在“国家多事、强邻剑劈之秋”“努力学习”“挥戈为社稷”。1932年2月10日，萧人鹄被杀害于洛阳，时年33岁。（网站首页图：晨报资料图片）