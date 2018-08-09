自习课丨重温习近平总书记的全民健身寄语

2018年2月7日，孩子们在江西省铜鼓县七星岭滑雪场进行滑雪接龙趣味训练。新华社记者万象摄
2018年1月21日，几名少年冰球队员在北京颐和园昆明湖冰面上练习冰球。新华社记者李俊东摄
2018年2月2日，河北省临西县第二完全小学潭腿教练李友波为学生演示潭腿技艺。新华社记者朱旭东摄
2018年3月30日，西藏林芝市巴宜区真巴村的村民在进行抱石头比赛。新华社记者张汝锋摄
2018年7月17日，河北省邯郸市邯山区美的小学学生与家长共同参加“齐心协力”亲子比赛。新华社记者王晓摄
2018年4月7日，在山西运城永济市鹳雀楼景区，空竹爱好者在舞动空竹。新华社发（李向东 摄）
2018年2月4日，选手在吉林省和龙市老里克湖景区进行冰雪穿越徒步赛。新华社记者许畅摄
2018年4月6日，小朋友在重庆市渝北区新光天地商场内的滑冰场练习滑冰。新华社记者王全超摄
2018年5月14日，河北邯郸鸡泽县合明文武学校的学生在梅花桩上练习梅花拳。新华社记者王晓摄
2017年7月12日，贵州省丹寨县龙泉镇高寨村的水族村民在进行打手毽活动。新华社发（黄晓海摄）
2018年1月23日，冬泳爱好者跃入哈尔滨松花江上的冬泳场。新华社记者王建威摄
2018年4月6日，太极爱好者在河北省石家庄市藁城区北周卦村梨花林里舞太极。新华社发（刘沛然 摄）
2018年6月18日，龙舟队员在浙江杭州西溪湿地举行的蒋村龙舟胜会上划龙舟。新华社记者 黄宗治 摄
2018年5月13日，2018北京通州半程马拉松和2018中国（北京·通州）残疾人半程马拉松开跑，共有8000多名跑步爱好者参加，其中300余名选手参加了残疾人半程马拉松的比赛。新华社记者鞠焕宗摄
2018年7月5日，河北省沧县天狮中学足球队的学生参加暑假校园足球特色培训班训练。新华社记者牟宇摄
2018年7月29日，47岁的越野爱好者杜承华在新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟冲上海拔4040米的达坂。新华社记者胡虎虎摄
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策划：兰红光
编辑：尹栋逊