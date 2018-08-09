习近平强军思想的理论要义

“强军强什么？怎么样强军？”这是时代抛给我们的重大命题。作为曾经的军转干部，如今的军委主席，习近平对人民军队怀着深厚感情，也一直对新时代的强军之路进行深邃的理论思考。这一思考凝练形成“习近平强军思想”，成为一块成型的“理论整钢”。2018年第15期《求是》发文阐释了这一思想的理论要义，小编带你学习！

“习近平强军思想” 回答了什么时代命题？

这一思想立论于马克思主义基本原理，立足于新时代国防和军队鲜活实践，深刻回答了强军兴军的使命任务、目标方向、原则制度、根本指向、战略布局、重要路径等一系列根本性问题，是一个逻辑严密、意蕴深远的科学军事理论体系。

“习近平强军思想” 的核心要义

可以概括为“十个明确”。

强军使命 1

明确强国必须强军，巩固国防和强大人民军队是新时代坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的战略支撑。

强军目标 2

明确党在新时代的强军目标是建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队，必须同国家现代化进程相一致，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。

强军之魂 3

明确党对军队绝对领导是人民军队建军之本、强军之魂，必须全面贯彻党领导军队的一系列根本原则和制度，确保部队绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

强军之要 4

明确军队是要准备打仗的，必须聚焦能打仗、打胜仗，创新发展军事战略指导，构建中国特色现代作战体系，全面提高新时代备战打仗能力，有效塑造态势、管控危机、遏制战争、打赢战争。

强军之基 5

明确作风优良是我军鲜明特色和政治优势，必须加强作风建设、纪律建设，坚定不移正风肃纪、反腐惩恶，大力弘扬我党我军光荣传统和优良作风，永葆人民军队性质、宗旨、本色。

强军布局 6

明确推进强军事业必须坚持政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军，更加注重聚焦实战、更加注重创新驱动、更加注重体系建设、更加注重集约高效、更加注重军民融合，全面提高革命化现代化正规化水平。

强军关键 7

明确改革是强军的必由之路，必须推进军队组织形态现代化，构建中国特色现代军事力量体系，完善中国特色社会主义军事制度。

强军动力 8

明确创新是引领发展的第一动力，必须坚持向科技创新要战斗力，统筹推进军事理论、技术、组织、管理、文化等各方面创新，建设创新型人民军队。

强军保障 9

明确现代化军队必须构建中国特色军事法治体系，推动治军方式根本性转变，提高国防和军队建设法治化水平。

强军路径 10

明确军民融合发展是兴国之举、强军之策，必须坚持发展和安全兼顾、富国和强军统一，形成全要素、多领域、高效益军民融合深度发展格局，构建一体化的国家战略体系和能力。

习近平强军思想的理论主题 强 军 兴 军

习近平强军思想统筹发展和安全两件大事，统筹经济建设和国防建设两大领域，统筹国际和国内两个大局，统筹军队和地方两大部门，涵盖战争指导、建军治军和改革创新等各方面，打通建设、指挥、管理、监督等链路，是一块成型的“理论整钢”。“十个明确”紧扣“强军”渐次展开，充分反映习主席对“强军强什么、怎么样强军”的深邃理论思考。

习近平强军思想蕴含的理论精髓 求 是 求 实

习主席建军治军的最大特色是求是求实、知行合一。习主席敏锐洞察新时代军事领域的矛盾运动，坚持用马克思主义立场观点方法观察分析军事问题，深刻揭示了新时代的强军之道、制胜之道，丰富发展了我们党的军事辩证法。

小结 执干戈以卫社稷，军队因使命而存在。愿习近平强军思想的真理威力，转化为强军兴军的实践伟力，习近平强军思想的真理之光，始终照亮我们强军兴军的新航程。

（来源：求是网）