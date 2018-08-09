划重点！一文掌握习近平外交思想的理论要义

时隔一个多月，《求是》杂志刊发了中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任 杨洁篪的署名文章 《 深入学习贯彻党的十九大精神 奋力开拓新时代中国特色大国外交新局面 》，文章进一步阐述了 习近平外交思想 的内涵，满满理论干货。笔记君已速划重点，和大家分享↓↓

重要地位

是新时代我国对外工作的根本遵循和行动指南。

是以习近平同志为核心的党中央治国理政思想在外交领域的集中体现；

是马克思主义基本原理同中国特色大国外交实践相结合的重大理论结晶；

是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分；

重中之重：“十个坚持”为其总体框架和核心要义

一是坚持以维护党中央权威为统领加强党对对外工作的集中统一领导。这是做好对外工作的根本保证。

二是坚持以实现中华民族伟大复兴为使命推进中国特色大国外交。这是新时代赋予对外工作的历史使命。

三是坚持以维护世界和平、促进共同发展为宗旨推动构建人类命运共同体。这是新时代对外工作的总目标。

四是坚持以中国特色社会主义为根本增强战略自信。这是新时代对外工作必须遵循的根本要求。

五是坚持以共商共建共享为原则推动“一带一路”建设。这是我国今后相当长时期对外开放和对外合作的管总规划，也是人类命运共同体理念的重要实践平台。

六是坚持以相互尊重、合作共赢为基础走和平发展道路。这是中国外交必须长期坚持的基本原则。

七是坚持以深化外交布局为依托打造全球伙伴关系。这是新时代中国外交的重要内涵。

八是坚持以公平正义为理念引领全球治理体系改革。这是新时代中国外交的重要努力方向。

九是坚持以国家核心利益为底线维护国家主权、安全、发展利益。这是对外工作的出发点和落脚点。

十是坚持以对外工作优良传统和时代特征相结合为方向塑造中国外交独特风范。这是中国外交的精神标识。