安庆：由“化工围江”到绿色发展

2018年8月9日 来源:中安在线-安徽日报

安庆——长江入皖第一站，沿江岸线达184公里，素有“万里长江此封喉，吴楚分疆第一州”之称。 8月7日，“大江奔流——来自长江经济带的报道”采访组来到这座江城。自宿松县顺江而下，长江安庆段化工企业林立，成为这座城市最深刻的“工业印记”。

曾距长江岸线直线距离不足1.5公里的安徽曙光化工集团，是一家集科、工、贸为一体的大型化工企业。 2017年4月底，企业位于江边的老厂区彻底停产。早在2015年，这家企业就被安庆市政府列入整体搬迁计划，实施“退城入园”。

“企业搬迁已基本完成。在新厂区，我们花了2亿元打造了一条环保设施线路，所有的化工用水、工业污水先经过厂区环保设施净化，再经城市污水管网处理，达标后才能排放。 ”在曙光化工集团总经理汪晓波看来，生态环保的生产要求，同样在倒逼着企业转型升级，近年来企业从生产污染大的低端化肥产品，跃升到制作氢气、生产清洁汽柴油的高端产品行列。

据介绍，目前安庆城区所有化工企业全部实现“退城入园”，全市15个工业集聚区全部建成集中式污水处理设施，国省控重点污染源全部安装在线监控设施，并与环保部门联网，确保一池清水入长江。

不止不行，不破不立。 “对长江沿岸化工企业的生态治理，不能一关了之，一搬了之，必须逐步引导企业向高精尖、绿色循环发展，一端大力开展生态修复，另一端倒逼产业转型升级，实现高质量发展。 ”安庆市经信委党工委委员、总经济师曹金栋说。

沿江岸线资源丰富，依江而兴的城市如何抓住绿色发展的跳板再次腾飞？推动化工产业转型升级的同时，离不开新兴产业补缺进位。

同样是紧邻长江，记者在安庆市经开区的安徽江淮汽车集团股份有限公司安庆分公司发现，2万多平方米总装分厂车间，没有通常大机器作业的热浪。企业有关负责人介绍，绿色环保的地源热泵空调系统，是整座厂房冬暖夏凉的“秘密”，厂房屋顶的一块块太阳能板，则为车间生产源源不断提供绿色清洁能源。

在该公司汽车总装分厂，2016年建设的多功能升降滑板线是当时全球第二条该类生产线，填补了我国装备技术的一项空白，在整体降噪达10分贝的基础上，提高了20%的生产效率。 2016年底从这里下线的第一台新能源汽车，一次充电所能行驶的里程还不过170公里，2018年这一数字刷新到310公里。

电池热管理技术取得重大突破的同时，江淮新能源汽车还在整车中搭载了智能语音系统和手机App远程互联系统，无需触键即可实现导航、调节空调等功能，还可远程查看车辆状态。

安徽江淮汽车股份有限公司安庆分公司总经理龙凯锋告诉记者，正是抓住了国内新能源产业蓬勃发展的机遇，截至今年7月公司累计实现整车销售5万余辆，远超2017年全年销售2.67万辆的业绩，新能源纯电动车市场占有率位居国内同行业前列。

由“化工围江”转向“智能制造”，背后是安庆市党委、政府全力以赴进行的政策引导扶持。据了解，近年来，安庆市已出台包括《安庆市制造强市建设实施方案(2017-2021年)》《加快工业发展政策》在内的一系列扶持智能制造、高端制造等战略性新兴产业发展的政策。今年上半年，安庆市高新技术产业增加值增速位居全省第四，单位GDP能耗下降4.06%。随着建设逐渐深入，产业多极化发展的蓝图正在这座江城徐徐展开。

·记者手记·

转型升级的生动实践

探访蜕变重生的曙光化工，考察江淮新能源汽车的全自动化机器人生产线……记者最深切的感受是，安庆绿色发展，正为区域经济换挡提速提供越来越强劲的新动能。

皖江工业重镇安庆，面临着加速发展与加速转型的双重压力。解开这道“多元方程”，须以“共抓大保护、不搞大开发”的绿色发展理念作为基本参数，以生态保护倒逼转型升级，实现高质量发展。安庆的探索表明，在生态优先的原则下，坚持一端大力开展生态修复，另一端倒逼产业转型升级，在淘汰落后上做减法，在改革创新上做加法，绿水青山的生态效益、经济效益、社会效益同步释放，绿色发展的美好蓝图就能生成科学路径，化为生动实践。