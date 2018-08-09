记者手记：平凡的人，可以有不平凡的人生

新华社合肥8月9日电 （记者陈玉明）他坚持在江边捡垃圾，不畏寒暑，不避恶臭——他叫李双喜。

他为了守护越冬候鸟，不辞辛劳，奔走呼告——他叫王三益。

他们都是平凡的人，但他们爱家乡、爱自然、爱公益，有情怀、有勇气、有担当。平凡的人，可以有不平凡的人生。

李双喜：每个人内心深处都有一份善良

“三峡蚁工”的发起人李双喜，是湖北省宜昌市的一位发型师。他打扮得挺时尚，头发染成淡黄色，手上还有纹绣。仅从外表看，实在不容易把他与“三峡蚁工”联系起来。

↑资料照片：李双喜

2015年11月1日，李双喜在微信朋友圈看到一位老外在家乡河道捡垃圾的故事，深受感动。第二天，他买来垃圾袋、手套。第三天早上，他开始行动了。

从2015年11月3日开始，李双喜每天清晨去江边捡一个小时的垃圾。在他的带动下，去江边捡垃圾的人越来越多。半年后，他们成立了“三峡蚁工”志愿者组织，固定在每个周末和节假日的早晨去捡垃圾，一直坚持到现在，风雨无阻。

↑资料照片：“三峡蚁工”捡完垃圾后合影

捡垃圾这事，说容易是很容易，谁都能做；说不容易也很不容易——冬天寒风刺骨，夏天很多垃圾臭不可闻；这种没有报酬的事，有多少人能坚持做下去？

李双喜不仅坚持下来了，而且带动了一批人。李双喜说，跟他去捡垃圾的，最多的一次有600多人；平时一般有七八十人至一两百人。这些人中，有教师、学生、警察、公务员、退休老人、老板等等；年龄上至70多岁，下至有家长带着的三四岁的孩子。

李双喜说，每个人内心深处都有一份善良，做慈善事业，就需要激发大家内心的善良。“有老板提出给我们捐几万元钱，我们不要。我们一般只要垃圾袋、手套和矿泉水。”李双喜说，“有企业提出给我们捐一年的垃圾袋，我们也不要。我喜欢在朋友圈募捐，这样能让更多的人有参与感。”

3年前，李双喜的微信朋友圈只有600来人，如今已有3000多人，其中绝大多数是为捡垃圾而加的。

“现在江边比以前干净多了。”李双喜欣慰地说。

王三益：鸟儿是有灵性的

“鸟爷”王三益，是安徽省安庆市宜秀区罗岭镇一位69岁的老人。当地的菜子湖是越冬候鸟的栖息乐园。但以前有人经常偷猎，让鸟儿不得安生。为了守护这些鸟儿，这些年王三益一直在奔忙。

↑资料照片：王三益

王三益要克服的困难很多：自己只是普通人，收入不高，家人一开始也不支持——家里并不富裕，做这事不挣钱，还要倒贴钱；附近的村民也不理解——我打我的鸟，你凭什么多管闲事？而且，菜子湖面积很大，有16000多公顷，跨3个县区，怎么管？

光靠自己一个人肯定不行。王三益年轻时是渔民，他把相熟的一些渔民组织起来，于2010年组建了菜子湖湿地生态保护协会。每年初秋至次年3月，候鸟来临的季节，王三益和协会会员们每天都会在菜子湖附近巡逻。

为便于监控偷猎者，王三益自筹资金建起瞭望台，安装了湿地野外远程监控网络，并学会了用无人机拍照取证。

↑资料照片：王三益

在王三益的努力下，一些曾经的捕猎者变成了护鸟志愿者，菜子湖湿地的生态环境也越来越好，到这里过冬的各种鸟类逐年增加。

“2012年以前，这里的越冬候鸟一度每年不到2000只。现在一年有10万多只，而且有不少珍稀鸟类，比如白头鹤、东方白鹳。”王三益说，“鸟儿是有灵性的。过去，鸟儿见了人就跑，现在它们看见我们不跑了。”

平凡的人，可以做不平凡的事

李双喜和王三益做的都是小事，不是什么轰轰烈烈的壮举。他们的可贵，在于三个“不”：不畏艰难，坚持不懈，不谋私利。

李双喜、王三益都是普通人，没有什么特别的天赋或资源，但他们怀着一份对家乡生态环境的热爱，凭着一份不同寻常的勇气，走上了公益之路。

只有坚持不懈，才可能梦想成真。记者问他们准备坚持多久，李双喜回答说：“坚持到我无力为止。”王三益回答说：“我在一天，就守护一天。”

他们都是比较纯粹的人。李双喜说：“我每年要往里贴两三千元钱。”王三益说：“2008年以来，我巡逻用的摩托车已经跑坏了4辆。为了筹款建湿地科普馆，我在外面还欠了20多万元。”

他们都是有追求的人。李双喜说：“人生吃喝玩乐只能让你开心一阵子，唯独公益才会让你开心一辈子。”王三益说：“一个人总要有一种信仰、一种追求，要有一点奉献精神。”

他们是孤独的，也是不孤独的——开始做公益的时候，他们孤独前行；但是，坚持走下去，跟随他们的人就越来越多了。

编辑：侯帮兴