打响“上海制造”品牌要抓住这个重点！李强专题调研半导体产业发展

集成电路具有战略性、基础性，上海要坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，以更坚定的决心、更有力的支持、更务实的举措加快发展，努力打造 “上海制造”品牌中具有标杆性的企业，为服务国家发展大局作出更大贡献。

市委书记李强今天下午专题调研半导体产业发展情况，实地察看集成电路企业，主持召开座谈会深入了解产业发展态势并听取企业意见建议。李强指出，集成电路具有战略性、基础性，上海要坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，以更坚定的决心、更有力的支持、更务实的举措加快发展，努力打造 “上海制造”品牌中具有标杆性的企业，为服务国家发展大局作出更大贡献。

在中微半导体调研。

李强和市领导周波、诸葛宇杰先后来到中微半导体设备（上海）有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司、华大半导体有限公司、上海华力微电子有限公司，察看企业产品展示和研发生产线，详细了解企业规划发展情况。中微半导体专长纳米级刻蚀及薄膜技术，其产品是制备半导体芯片、LED芯片、太阳能电池的关键设备。中芯国际提供0.35微米到28纳米的晶圆代工与技术服务，是国内领先的集成电路制造企业。中国电子信息产业集团旗下的华大半导体的智能卡及安全芯片产品销售额居国内前列。华力微电子负责华虹集团12英寸集成电路有关生产线项目的建设和运营，正致力于满足国内设计企业先进芯片的制造需求。

在中芯国际调研。

每到一处，李强都同企业管理研发团队亲切交谈，认真听取企业发展需求。李强说，上海半导体产业能有今天的发展，离不开各家企业的矢志坚守、久久为功。希望大家进一步认识掌握核心关键技术的重要性和紧迫性，牢牢把握发展机遇，做好企业长远规划，积极抢占科技创新制高点，努力闯出集成电路发展新路。

在华大半导体调研。

座谈会上，中微半导体尹志尧、中芯国际周子学、中国电子信息产业集团张冬辰、华虹集团张素心、上海兆芯叶峻、上海硅产业投资有限公司王曦等企业负责人先后发言，围绕集成电路产业发展，就攻克关键核心技术、人才集聚培养、知识产权保护、优化营商环境等开门见山谈想法、提建议。李强认真倾听记录，就共同关心的问题同大家交流讨论。

座谈会上，集成电路企业负责人交流发言。

李强指出，上海半导体产业已有较好基础，要把集成电路作为打响“上海制造”品牌的重点所在、科创中心建设的关键核心领域，立足上海实际，厚植产业优势，全力突破核心关键技术，真正把集成电路打造成为“上海制造”的重要代表。

在华力微电子调研。

李强强调，要整合资源、多策并举、合力突破。聚焦企业研发投入，加大公共研发平台建设，组织共性技术攻关，降低企业研发费用负担，推动优秀企业加快发展。聚焦重点领域，开放应用场景，强化新产品新设备的应用推广，带动集成电路全产业链发展。要坚持自主创新与开放合作相结合，面向长三角、面向全国、面向海外，坚定不移走出去。市委、市政府将根据集成电路发展规律和企业实际需求，依托“一网通办”提供优质服务，为企业加快发展营造更加良好的环境。

制造硅半导体集成电路的基本材料——晶圆