政府部门与果农联手促进上海地产水果销售-马陆葡萄从田间快递当天采摘可下午送达

晨报记者 何雅君

最近，奉贤区庄行镇的知名果品庄行蜜梨和奉贤黄桃迎来了久违的大丰产。为了帮助果农争取丰收，奉贤区委书记庄木弟牵头发起了村口订货会。不少果农借此机会谈下了订单。

除奉贤外，今年，市郊其他区也已出现水果丰产情况。产量上去了，如何进一步打开销售局面？水果的品质受到了专家和市民认可，怎样才能借此提高品牌知名度呢？聚焦这些问题，多地政府部门和果农合作，想出了一些办法。

与电商合作建联销平台

据市农业部门介绍，今年本市的果品收成总体不错。目前，全市果树种植面积约23万亩，今年产量可达35万吨，产值23亿元。

从销售渠道来看，上海地产水果中约50%是通过基地直销进行销售的。在这些基地直销果品中，三成左右实现了品牌销售，价格相对较高，远高于上海果品市场的平均价格；5%左右采取网络销售，这一销售比例逐年增加。

为此，政府、企业还会选择与果农合作，举办直销展，为扩大水果销路搭建新平台。上周末，2018上海地产优质果品直销展在上海农业展览馆举行，来自浦东、金山、奉贤、崇明、嘉定、松江、青浦等区和光明集团、上实集团的60家单位参展，不乏在全国、全市果品评优推介中获得金奖的产品。

通过线上平台进行销售，也是各品牌水果普遍采用的销售方式之一。比如南汇水蜜桃品牌就与1号店、淘宝网、天猫等电商合作建立了联销平台。嘉定区已经为销售马陆葡萄建起了专门的网站，在此基础上，该区今年还与顺丰速运签约合作，在田间地头设立快递寄递点，全程冷链速递，做到苏浙沪地区当天采摘下午送达，全国范围内三天可达。

办“品鉴会”树立品牌

随着本市果品种植行业的日趋成熟，市郊已形成了南汇水蜜桃、嘉定葡萄、松江水晶梨、崇明柑橘、金山蟠桃、奉贤黄桃、青浦枇杷等“一区一品”的特色水果栽培格局，同时形成了“马陆”葡萄、“锦绣”黄桃、“桃咏”水蜜桃、“仓桥”水晶梨、“前卫”柑橘和“施泉”葡萄等约100-150个品牌和注册商标。然而，由于部分水果品牌在年轻市民中的知晓度不够高，地产果品品牌优势还不够明显，打造品牌效应成了当务之急。

因此，就有政府部门主动搭台举办活动，邀请专家、市民来到原产地，零距离感受水果品质。不久前，崇明区农委和竖新镇政府携手主办了一场“翠冠梨品鉴会”，邀请7位农业专家和50位市民代表担任评委。20家专业合作社现场比拼梨果，在果形、果皮、色泽和风味等方面一较高低，让专家、市民品尝打分，给他们留下品牌印象。

还有一些地方选择开放果园、举办游园节，让市民游客自行采摘。据松江区永丰街道相关负责人介绍，今年暑期，他们在“仓桥水晶梨游园节”期间安排了旅游观光采摘品尝活动，市民游客可免票入园，只对采摘的梨进行收费。而在金山，正在举办的“施泉葡萄节”向游客开放了全区9个葡萄观光休闲采摘园。

对于已经把游园活动做出品牌的嘉定马陆镇来说，如何让持续10多年的“马陆葡萄节”内容更加丰富，是他们探索的方向。据了解，今年的“马陆葡萄节”不仅会定期举办葡萄体验展销活动，还会在每周双休日开启葡萄周末集市，推出葡萄主题摄影大赛、西班牙葡萄酒文化讲座等活动，在吸引新客的同时拉拢回头客。

[相关链接]

盛夏上市的地产品牌水果（部分）

■仓桥水晶梨 上市时间：今年6月底上市，高峰期7月中旬到8月中旬，9月10日左右落市，往年也基本如此。

■奉贤黄桃 上市时间：一般为每年7月下旬，持续2个月。今年7月 25日上市，将持续到 9月底。

■施泉葡萄 上市时间：前些年只有50多天，现在有5个多月。今年5月底上市，将持续至12月初。

■南汇水蜜桃 上市时间：南汇水蜜桃在每年的七月中旬左右上市，八月初落市。今年品牌南汇水蜜桃上市时间为7月10日，高峰时段在7月15日—25日左右。

■申抗988西瓜 上市时间：初夏到秋天都有。

■马陆葡萄 上市时间：6月至10月。加温型温室葡萄最早在6月初已上市销售，普通保温型促成栽培葡萄7月初采摘，控产严格的中熟品种7月中旬成熟上市，晚熟品种9月上市。

那么，盛夏市场上的明星果品该如何挑选、辨别？它们都有什么品种？请扫下面的二维码，看周到上海APP报道：《奉贤黄桃、施泉葡萄、南汇水蜜桃……今夏，上海的明星果品怎么挑？卖多久？让周到君告诉你》