用精细化人性化服务提升上海购物体验度-小盒王亦宇：随叫随到永远贴心

“我叫王亦宇，是一名刚毕业不久的大学生，在盒马KiNG88门店担任小盒一职。”作为盒马用户的社群群主，王亦宇管理着曹家渡KiNG88门店的十余个用户群。她每天除了睡觉时间，就连吃饭、看电视、和朋友聊天的时候都是微信在线，随叫随到。王亦宇说，她的工作是为十几个群大约3000多名用户提供服务，群成员都是盒马鲜生3公里配送范围内的活跃用户。为了沟通方便，她将这些微信群仔细分类：“有普通群，大家以交流分享商品信息为主。有垂直主题群，比如亲子群、健康群。亲子群里都是爱分享的年轻妈妈，聊起孩子和育儿，她们总有说不完的话；健康群里大多是关注养生和健康的阿姨、爷叔，大家最爱分享养生知识和健康好物。”

及时回复小盒一直在线

每天早上9点，王亦宇都会在群里准时出现，说一声“小盒上线啦”，意味着一天工作的开始。她会在群里跟大家分享新鲜实用的早报，内容涵盖生活资讯、实时新闻、天气预报等；除此之外，还会给群里的用户推荐当天有哪些值得购买的爆款商品和特惠商品。

在王亦宇的背后，有一个小小的内容团队，每天都会对输出信息进行策划。除了早报，生活小常识、每日菜谱等实用信息也很受欢迎。完成了这些例行工作，王亦宇剩下的时间会在群里为用户答疑解惑，比如三文鱼怎么吃、榴莲应该怎么剥，这些与生活息息相关的问题，她都会热心回复。不过，小盒王亦宇也会有分身乏术的时候。如果她临时有事无法回复客户，她的主管大盒也在群里，就会及时与用户沟通，确保9点-22点的工作时间无间断在线。晚上10点，王亦宇在群里会准时说声“小盒下线啦”。不过很多时候，即便是晚上10点以后的休息时间，只要看到群里有用户在提问，她也会及时回复。王亦宇的这份用心都被微信群里的用户看在眼里，甚至有人抱怨她的工作时间太长，她接到的第一个投诉竟然是——

你为什么一直在线？都没有休息时间吗？

随叫随到比男朋友还暖

在微信群的用户印象中，王亦宇永远是随叫随到。“我们的规定是客户提出问题之后，要在3分钟之内给到答复。”王亦宇说。如果遇到普通的客诉，比如说商品不新鲜，或者需要退换货，她会把客户的订单号转给专业客服，由客服跟进和退换货；如果客户询问商品供应之类的一般问题，王亦宇会走到前场，去拍摄有哪些新到货的商品，然后告知顾客；如果客户的问题比较专业，例如如何判断三文鱼的新鲜程度，鲍鱼如何处理，她就会去档口咨询“海鲜岛”的师傅，再把专业的意见给到消费者。

怪不得群里的用户会调侃说：“买了东西不知道怎么烧，问小盒；商品买错了要退换，问小盒；荔枝吃不完不知道怎么存放，问小盒；在盒马APP买了杯饮料需要去冰，让小盒去帮档口说；甚至来了‘大姨妈’，小盒都会提醒，不要吃冰的……简直随叫随到永远贴心，小盒王亦宇比男朋友还暖。”

日常工作不局限在线上

在王亦宇看来，她与微信群里的用户不仅仅是服务与被服务的关系，更像是朋友。有一个用户第一次在盒马买食材做蛋糕，买食材的过程中和她有很多互动，交流用什么面粉，怎么做效果更好；蛋糕做出来，顾客特意送到服务台，留了一张小纸条说，“蛋糕做好了，第一个想送给小盒尝一尝”。

其实，王亦宇的日常工作不仅仅局限在线上，在实体店也能捕捉到她的身影，她每天大概有1/3的时间会在店内走动，为顾客答疑解惑、选择合适的商品。如果想要一睹她的真容，不妨周末的时候来到KiNG88店，参加她为顾客策划的活动。

王亦宇说，线下的活动门类繁多，包括亲子活动、社区活动，例如她会带着盒马大厨进社区，教大家做饭；亲子活动中，她与小朋友的互动也是超级圈粉。亲子活动的现场互动环节，王亦宇为了顾及小朋友身高，会跪下来和小朋友们互动玩耍，完全没有距离。一些与她非常熟悉的用户，会放心地交代孩子：“你在这里做手工，小盒姐姐陪你，妈妈去那边买东西，一会儿就回来。”

有一次，一个老用户来到店里用餐，王亦宇给用户送了自己做的布丁当甜点。后来，这位顾客对美味的布丁念念不忘，在盒马APP上找了很久，也没有搜到这款布丁。用户在群里@小盒，“上次的布丁太好吃了，怎么才能买到？”其实真相是，充满心意的小盒牌布丁，和王亦宇的服务一样，都是非卖品。

社群管理更是走心服务

对于群里的每一名盒马用户，王亦宇都像老朋友一样熟识，她究竟是怎么做到的呢？“了解大家是为了更好地服务，途径其实有很多。比如通过私聊，可以了解到他们的一些喜好和购买行为；线下聊天，对群成员进行访问，填写小调查或者问卷，都是很好的方法。我们还会把相关信息登记到表格里，记录是哪个群，住在哪个小区，平时有哪些喜好，家里是否有小孩等问题。”

不过王亦宇认为，做这份工作最重要还是走心。“一方面要用笔来记录他们的信息，另一方面，要用心记住客户的需求、爱好、性格特征等。真的把大家当朋友，当你想了解一个朋友的时候，你就会记住他/她的喜好了。”

连用户无意中透露的信息，她也会记在心里。比如一名男性用户在群里发言，说自己的女儿爱吃鳕鱼，王亦宇就把这个信息添加到表格的备注栏里，每当鳕鱼促销或者打折，她就会@这名男士。群里的粉丝M告诉大家自己怀孕了，王亦宇会经常提醒她注意安全，也会针对性地推荐适合孕妇的食物和产品；另一名怀着二胎的孕妇特别喜欢吃门店的海南鸡饭，但是海南鸡饭线上没有售卖，而且每天限量，王亦宇就专门去档口看当天有没有海南鸡饭，再告诉这名孕妇，免得她白跑一趟。“与其说是社群管理，不如说是服务，像朋友一样相处，更能拉近与用户的距离。”王亦宇是这样说的，在工作中也是这样做的。

实时互动优化购物体验

在消费者的印象中，传统的购物模式，客服人员需要线下面对消费者，或者在电话的另一端实现客服职能。随着移动互联网的发展，王亦宇所从事的工作，通过线上平台的实时互动为消费者提供购物服务，正在被越来越多的人所接受。

其实在全国范围的盒马门店，像王亦宇这样的小盒还有50多位，他们大多是刚毕业、初入职场的年轻人，其中2/3都是女孩子。和王亦宇一样，他们有许多共同点：年轻、乐于分享、有服务经验、有耐心。

每一个小盒都有自己的风格，有的小盒平时喜欢做饭或者做甜点，经常在群里与大家分享烹饪的技巧和经验，兴趣所在也能成为工作优势；有的小盒是吃货达人，想知道周边有什么吃喝玩乐的地方，问他们一定错不了。

王亦宇说：“每个月，我们都有一天‘集体办公日’，大家的交流分享也很重要。”

谈到对这份工作的理解，王亦宇说：“作为一名小盒，我既是客服，又不完全是客服，更多地起到承接、转接的作用。有时候用户的商品不能及时到达，或者选购的商品有问题，多多少少会把负面情绪传递给我；作为一个信息接收口，需要第一时间安抚用户，协助和跟进问题的解决，让用户觉得，我对这件事情是很上心的。看似不起眼的工作，却能够实实在在优化消费者的购物体验，也体现了上海购物的精细化和人性化，因此对于自己从事的这份工作，我感到非常骄傲。”

采写：陆志蕊

摄影：首席记者 杨眉视觉：首席美编 黄欣摄像：丁亦然

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