小区停车费1个月最高过万引发矛盾-高收费只针对租户及外来临时车辆，收费一个月后最终降为每天80元封顶价

晨报首席记者 叶松丽 实习生 李雨函

“停车一天380元，如果出差一个月，车停在小区里不移动，按30天算，得掏大约11400元停车费。我两房两厅的房子，月租金才7600元！”因为孩子上学，8月初，宋先生刚刚租住进曹杨路地铁站附近的中关村公寓小区，一进门就被小区的天价停车费搞懵了。“搬家6个小时，车停在小区里，出门时竟被收了60元！”

其实，宋先生当天遭遇的还是白天的“半价”。夜晚价还要翻一倍。

对于如此高昂的停车费，物业公司相关负责人说，该收费规定7月1日开始执行，一个多月来，阻力非常大，车主跟保安吵架、投诉，打 110，一度闹得不可开交。“业委会了解到这些问题之后，8月6日又出台了一个补充意见，将一天的停车费改成了80元封顶。”

居委会相关负责人表示，此举是为了限制“临时”车辆停进小区。如今通过停车费调控，小区治理效果明显。最近，中关村公寓周边一些社区，也将陆续推出类似措施。

租住户

业主停车

只收150-200元/月

“如果出差在外，车在小区停一个月，按照30天计算，就得付大约11400元的停车费。”

宋先生以前住在松江九亭，因孩子的户口在普陀区曹杨路街道，自己一套50多平方米的小房子几年前就出租了，租约还没有到期。今年9月，孩子要到户籍所在地上小学，宋先生就在学校附近的中关村公寓租了一套房子，过渡一下。

“合意的房子不好找，为了孩子上学，我们找了很长一段时间，只有中关村公寓这套两室两厅的房子还可以，7600元的月租也能够接受。”宋先生说，8月 3日，就是台风“云雀”过境的时候，他冒雨搬家，车停在小区里，再开出去的时候，就遇到了状况。

“小区保安说，我要交 60元的停车费，我还以为是6元，这样的老旧小区，一般都是这个价。”可 是 保 安 说 ，7：00-17：00是 10元一小时，他这才明白过来。

宋先生从保安那里了解到，这是临时停车的收费标准。像他这样的租住户，具体情况要到物业公司去咨询。

“除了小区门口，停车收费细则的全文在物业公司的墙上也张贴了。我看了一下，如果按照他们的规定，一天的停车费是380元。”宋先生说，停车费分段计价，白天7：00-17：00，每小时 10元；晚上 17：00-7：00，每小时20元。全天车子不动，就是380元。

“如果我出差在外，车在小区里停一个月，按照30天计算，就得付停车费大约11400元。我那套房子的租金才7600元！”说到这里，宋先生有点儿激动。其实，以上只是7座及以下的车，7座以上的车子则翻了一倍，一天760元，一晚560元。

相比之下，业主的停车费非常低廉：第一辆车地面固定车位200元/月，非固定车位150元/月；第二辆车翻倍。原则上不给业主办理第三辆车登记。

面对租客宋先生的苦恼，房东也表示无能为力，只能让宋先生自己去想办法。

“我能有什么办法可想？我在丰翔路那边上班，没有地铁过去，不开车，一路上会相当煎熬。”宋先生说，现在他只有两个选择，要么退房，要么打车上班。

物业

“天价”停车费

在小区只实施了一个月

“实施一个月，还没有哪个车主一次缴纳过全天380元的停车费。”

“规则不是我们制定的，但是我们是执行者。”对于小区的停车费一事，中关村公寓物业公司的相关负责人说，最后被推上风口浪尖的，是物业公司的保安们。“有些车主不管规则是谁制定的，因为钱是保安收取的，所以要吵要闹要找保安出气。我们也是多次报警，很无奈。”

该负责人说，他理解业委会的人是真心实意想为业主们办一件实事。“以前停车费很低的，旁边二手车市场里的车辆也停进来，小区里塞得满满的，业主们回来迟了，开车在小区里兜好几圈都找不到车位，急啊！现在提高临时停车费，一个月来，情况的确好多了。”

记者了解到，虽然按照规则，全天的停车费要380元，但是，目前还没有哪个车主一次缴纳过380元一天的停车费，更没有出现所谓11400元一个月的天价停车费。因为这项措施，在小区里只实施了一个月。

此后，小区也没有出现过天价停车费，从8月6日起，停车费已经改为每天80元的封顶价。记者在小区里多处看到那张《关于<中关村公寓小区机动车辆管理办法>补充意见的公示》，上面透露出来的主要信息有两点，一是调整了计价区间，即昼夜时间分为5：00-17：00和 17：00-5：00，这就意味着白天由原来的10小时“延长”了两小时，也就是每天单价10元的时间，由原来的10小时调整为12小时；二是白天收费上限为30元，晚上收费上限为50元，全天限价80元，仅为原价的零头。

物业公司相关负责人表示，现在的价格比以前低了很多，又比周边公共停车场的价格略微高一点，这样可以有效阻止社会车辆进小区停放。

居委会

定价原因

为限制“临时车”进小区

“小区周边有一个二手车市场，以前停车费低时，有很多二手车停进来，给业主停车造成很大困扰。现在业主停车方便多了。”

当初业委会制定370元/天停车费的依据是什么？一个月后为什么又突然只保留了一个零头，中间到底发生了什么？记者试图联系小区业委会相关负责人，但无论是在物业公司还是在居委会，都被婉拒。

对于小区业委会制定临时停车收费规则，物价部门相关工作人员表示，这是业委会依据相关法规制定的，是市场行为。只要明码标价，就不存在问题。消费者如果不接受，可以选择其他价格合适的地方去停车。

居委会相关负责人表示，虽然她了解这个情况，但是居委会并未参与停车费收费规则的制定，只是开会的时候听一下业委会讨论的意见和建议覆盖面是否大，家家户户是否都知道等等。具体的政策从制定到实施是有分工的，相关的法律法规是房办指导。此外，业委会也会向物价局咨询，根据上限来决定停车费。

“因为中关村公寓地理位置比较尴尬，周边有一个二手车市场，停位需求量非常大。以前在小区停车费非常便宜的情况下，有很多二手车停进来，给业主停车造成很大困扰。”该负责人说，为了整治这种现象，业委会成员开了不少的会，最终才确定了这个方案。

该负责人表示，开始一段时间的确有一些车主会抱怨，到处投诉。他们接到相关信息后，就反馈给街道和区相关部门，房办、物价等部门都表示，中关村公寓小区的停车收费措施，程序上没有问题。

“现在有一些居民说幸福感大大提高，停车比以前方便很多，觉得很心安。小区的消防通道上、绿化带里现在都看不到车了。说明这项措施是行之有效的。”该负责人说，小区有734户业主，而车位不到一半，缺口非常大。在车位分配上，总得有个“先来后到”。优先的肯定是三证齐全的业主，那么首先就是业主的第一辆车，其次是业主的第二辆车，第三是在这边有长期居住权、有合同的居住人员的车，再后面是亲情车辆或特殊车辆，最后是临时停车。这个划分是很明显的。

“区委区政府一再地说希望我们的小区居民自治，土地是国家的，但是管理权是小区的，政府给予小区这样一个收费的职能和要求，停车费可以收缴以后转到公共收益里面，公共收益再转到维修基金，再通过公共收益的钱帮助小区做一些修缮的服务，最后政府再慢慢撤离，不需要再来管理小区基本的维修，而是小区里自给自足，自己来维护这个家园。”该负责人说，小区自治的路还是非常难走，因为支持的部门和正在实行的机构还是很单薄的。

记者从居委会了解到，在中关村公寓附近，最近还会有一些小区，将采取类似的措施，来限制“临时”车辆进入小区。