首起虚假报撤单操纵证券市场案侦破

记者 吴艺璇

晨报讯 近期，上海市公安局经侦总队经过缜密侦查，成功破获一起犯罪嫌疑人通过虚假报撤单的手法操纵证券市场的案件。目前，上海公安机关已查证该团伙获利2000余万元，唐某等3名犯罪嫌疑人已被警方依法刑拘。据悉，这是上海破获的首起虚假报撤单操纵证券市场案。

2012年至2015年间，犯罪嫌疑人唐某等人先后利用资金优势、持股优势操纵10余只股票，证监会先后对唐某等人相继开出4张巨额罚单。但唐某等人并未就此收手，为躲避证监会的监管，他蛰伏在香港，控制多个证券账户，利用“沪港通”操纵内地上市公司股票。这名沉浮于股海10余年的超级“牛散”，靠着虚假报撤单赚得盆满钵满。

在证监会对唐某再次处罚后，将唐某等人违法犯罪线索移送至公安机关。上海市公安局经侦总队在公安部经侦局的协调指导下，在证监稽查部门和沪深两地交易所的配合下，在蛛丝马迹中发现了共同操纵的一致行动人，确定该团伙的犯罪手法：通过控制大量证券账户先行建仓，再以不同账户以大幅高于现价委托买入的手段，使该股形成受市场追捧的假象后立即撤单，诱骗投资者为其高位接盘。

经侦总队九支队副支队长王馨介绍，一些盘子小的股票，因其体量小、易操作，往往成为唐某犯罪团伙操作的目标。经查，有多个交易日，唐某等人控制账户组在成交前撤回买入量的比例超过当日该股市场总委托量的50%以上，其行为已严重影响该股交易价格及交易量，触犯《刑法》第182条操纵证券市场罪的相关规定。目前，犯罪嫌疑人唐某等人已因涉嫌操纵证券市场罪被检察机关批准逮捕，该案仍在进一步侦办中。

据悉，上海市公安局经侦总队将继续深化与行政监管部门通力合作，严厉打击各类证券领域犯罪，切实保护广大投资者的合法权益。