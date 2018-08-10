90后CEO“绣董”一个阿里巴巴超级会员的13年情结

章姝敏 姜欣愉

北京，深夜，夜色和楼下路灯交织在一起，穿过窗帘缝隙，照进绣董的卧室。

在没有开灯的卧室，从绣董手机屏幕的微光中，依然可以辨认出他那张轮廓硬朗、五官分明的脸，以及略红的双眼——此时，他已经躺在床上刷了几个小时的淘宝。

这是绣董每天的必修课。身为PUPA中国时尚周创办人和那时尚（北京）文化传播有限公司CEO，这位90后北京小伙必须时刻紧盯国内外的时尚潮流，来决定自己到底要买哪些单品。于是，每晚睡觉前，绣董总要花些时间在淘宝上，有针对性地选购需要的商品，或者看看在“微淘”中关注的商家又上架了哪些新货。

8月8日，绣董飞到广州来听阿里巴巴“宠爱无限”群星演唱会。坐在观众席前排他，在拍完五月天和梁静茹等歌手的演唱小视频后，听到了阿里巴巴集团首席市场官董本洪宣布的重磅消息——成为阿里“88V IP”之后，会员不仅可以享受叠加双11折扣的全年折上折和天猫88个品牌商品全年9.5折，自动升级为包括优酷、饿了么、虾米、淘票票在内的年卡会员。

此前，绣董已经是阿里的88超级会员，但这次的“88V IP”新制度对他来说，不仅意味着每年将减少大量开支，网购体验也将更为流畅，省心省力。

从淘宝卖家到时尚业推动者

2005年，初中毕业生唐文童决定离开学校，去十字绣的市场打拼。唐文童十字绣工夫了得，曾经凭着一枚漂亮的中国结获得过北京市初中生一等奖。

当时，十字绣巨大的市场需求让唐文童的生意顺风顺水，四年间在北京开了六家小工厂，曾经一度垄断过北京市十字绣的市场。他也从默默无闻的“唐文童”，变成了圈内小有名气的“绣董”。19岁那年，绣董将工厂南迁到素来以小商品批发闻名的义乌，给更多地方供货。

绣董生意做大的那几年，正赶上中国电商巨头淘宝飞快发展的阶段，不少商贩都开设淘宝店，辅助实体店的经营，绣董也不例外。除了打理自己的淘宝店，绣董有时间也会在淘宝上逛逛其他商家的店铺，选择做十字绣的丝线。

这段珍贵的淘宝经历，让绣董下定决心要将互联网和时尚融合在一起。

2012年，绣董转型进军时尚圈，他关掉了义乌门店，并把经营淘宝店的精力逐步转移到打造自己的时尚APP上。对他而言，这不仅是一次职场上的转变，更是从一名普通卖家，向时尚行业推动者迈出了一大步。“时尚算是娱乐升华后的一个产业，相对小众，就像一个围城，如果要突破，就要用大众的手段来落地实施。”

在很多人眼中，绣董只是一名年轻的90后，但他见证了淘宝的成长，经历了时尚圈的变革。

“我还是有些情怀在里面的，我也想用我的经验，让后人少走一点弯路，就好像阿里当年为什么会做电商做淘宝一样，就是为了让大家买东西可以更方便，我也是这个道理。”绣董说。

从88会员到88V IP会员

回望过去十数年，绣董从青涩的初中生成长为独当一面的时尚周创办人和公司CEO，而他在淘宝和天猫上购买的物品也越来越多。就在上个月，绣董发现不知不觉中，自己在淘宝的消费总额已经达到了支付宝每个月的10万元支付上限，自己的88会员福利又多了不少。

去年7月，绣董成为阿里88会员。当时，阿里巴巴宣布打通旗下全平台会员，统一升级为“88会员”，并根据用户近12个月在淘宝、天猫、飞猪、淘票票等阿里旗下业务平台的购买金额、购买频次、互动、信誉等行为，综合算出每个会员的“淘气值”。淘气值分为300、1000、2500三档，分别对应普通会员、超级会员和APASS。

而这次淘宝推出了88V IP会员后，淘气值1000分以上的绣董果断花了88元入手。“虽然很多时候消费是冲动的，但有时候也会很理性去比价。”

从88会员到88V IP会员，绣董感受最深就是权益上的升级。“我今天还看到朋友圈有人在发，说买了‘小灯泡’护肤品，原价大概是1300元左右，但她在用了天猫国际上的优惠券，和88V IP会员折扣后，算下来实际价格只有970块钱，比免税店的价格还要便宜。”

这样的折扣优惠，是普通88会员所没有的。从淘宝APP上可以看到，88V IP会员除了能享受优酷、饿了么、虾米等阿里生态下的会员权益外，如今还能在天猫超市、天猫精选商品、天猫国际直营上拥有9.5折的优惠。

“这次我在饿了么和虾米等各个APP的banner上，都看到了88V IP会员的推广,（会员）有什么内容，我一看都知道了。”绣董说。

专属折上折一年省2000元

在2018年8月8日揭晓的“88V IP”福利政策中，“淘气值”依然是阿里巴巴会员体系的基石。88会员购买V IP卡后即可花费888元升级为88V IP，享受各类吃喝玩乐的权益。阿里官方算过一笔账，如果将专属折扣和全平台年卡会员的价格算在一起，一年可以节省近2000元。

“淘宝和天猫这些都是生活和工作中高频使用的工具，而且用起来确实挺方便的。”绣董说，“你看如果我们用信用卡积分换福利什么的，操作步骤特别多。但在阿里88会员体系下，你就跟买东西一样，只管一键下单就好了，其他的它都帮你做好了。”

除了是淘宝和天猫的忠实拥趸，绣董也喜欢在优酷上看剧，不仅是因为可以从当红热播剧中寻找时尚灵感，选择优酷，更是因为绣董可以直接通过淘宝积分来兑换会员。

在绣董看来，现在追剧，一般都是等它在网络上火爆发酵后才会去追，而一部电视剧的播出周期也大致在3个月以内，因此用淘宝积分去兑换优酷会员就很划算，这样在不追剧的时候，就不会把钱浪费会员上。

对于已经成为88V IP会员的他来说，未来，希望淘宝的会员权益在省钱的基础上，能够渗透到更多高频服务中。