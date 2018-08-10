长宁区重拳整治“三合一”违规住人场所-厂房楼下充电，楼上违规住人

晨报记者 倪 冬 通讯员 种晶晶

8月7日，全市对消防安全大排查大整治行动进行部署后，长宁消防支队立即会同属地街道、派出所、市场监管局等职能部门开展联合执法，对全区91家登记在册的电动车销售及维修网点进行了全覆盖检查，共发现违规住人、电气线路敷设不符合消防技术规范、消防器材设置不符合消防要求等火灾隐患共计300余处，查封电动车销售点11家，清退违规住宿人员65人。

据介绍，长宁消防接下来还将把排查整治的触角，进一步延伸到居民小区、快递网点、商务楼以及在建工地等电动车集中停放区域。

杨宅路299号快递公司：

宿舍内违规使用电磁炉做饭

杨宅路299号原本是一处厂房，在被一家快递够公司租下后，分隔成了上下两层：下层的空旷空间用来给电瓶车充电，上层空间被辟成数间员工宿舍。

执法人员刚一来到这家公司，就被眼前的景象给震惊了：数十辆电瓶车在楼下空旷的车间内集中充电。如此密集的充电场所，既没有设置必要的防火分隔，也没有配备消防喷淋、烟感报警等消防设施。而且，该场所的照明电线没有穿管保护，直接裸露在外，一旦发生电打火，极易引发火灾。

“电瓶车在充电时本身就相对容易发生火灾，一旦起火，容易导致火烧连营，蔓延成灾。”长宁消防支队监督管理科科长陆明说，更令人触目惊心的是，集中充电场所的上一层，还被该公司临时改成了员工宿舍，每间宿舍住着5至6人。

在一间宿舍内，执法人员发现，双层架子床的上铺堆满了被褥、衣服、皮箱等日用品，住人下铺的拖线板插座上插满了各式插头。最危险的是，员工竟还擅自在房间里用大功率的电磁炉做饭。

这个平板电脑大小的电磁炉就放在床铺旁边的桌子上，桌上还放着砧板、调料等厨房用品。

“违规住人是坚决不允许的，今天必须清退出去。下层的充电场所，必须按照技术规范要求，进行整改。”陆明和同事当场对员工宿舍和楼下的充电装置进行了查封，并责令站点负责人立即整改。

中山西路近天山路：

用衣柜挡住违规住人场所

昨天中午，执法人员又来到了中山西路近天山路某品牌电动车经营店铺进行复查——前几天，执法人员突击检查时，发现该店铺做了一个隔层，违规住人，存在“住宿与生产、仓储、经营在同一空间内”的“三合一”问题。

看到执法人员来复查，店主自称已整改完毕，不再住人。执法人员爬上隔层后发现，原来住人的地方确实已经整改，但奇怪的是有一个很大的衣柜挡住了部分空间。当他们移开衣柜后，发现后面依然存在一个可能住人的空间。

执法人员当场对该场所进行查封，责令立即整改。贴好封条后，陆明特别警告店长，如果擅自拆除封条、继续租住的话，对撕毁封条的人将按照《治安管理处罚法》予以拘留。

“支队将沿街商铺、规模性租赁房、人员密集场所等容易形成火灾隐患的单位作为日常监管重点，定期逐一上门检查、复查，不断加大监管及跟踪督改力度。”长宁消防支队相关负责人表示，对排查发现的消防安全突出违法行为，将坚决按照“六个一律”的要求依法从严监管，最大限度降低火灾风险。