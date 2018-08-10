被当地善男信女用油漆涂装，佛像完全失去原有神韵 官方称系20年前群众自发行为-四川多地佛教造像遭“毁容式”修复

晨报记者 宋奇波

8月4日，敦煌研究院榆林窟讲解员许鑫在其微博发布了一组对比照片。照片显示，四川省安岳石窟一尊建于宋代的佛教造像遭到了“毁容式”的修复。

修复前的佛像虽因年代久远略显斑驳，但依旧不失端庄肃穆之感，而修复后的佛像，则是被人用油漆直接刷了一遍，整尊佛像从头到脚五颜六色，完全失去了原有的神韵，剩下的只有粗俗和滑稽。

这组照片一出，立刻引发了网友的热议，话题也迅速登上了微博热搜榜。

网友们在表达痛心疾首之感的同时，也纷纷向许鑫提供了四川省内其他县市摩崖造像的类似遭遇。从众多网友提供的信息来看，这种现象并不是孤立事件。

随后，安岳县和广安区的文物管理部门做出了相应的情况说明。两地的情况说明中均指出，对佛像的此类重绘都是上世纪90年代由当地群众自发进行，当时文物管理部门在知晓后立即进行了制止，此后再未发生类似事件。

油漆翻修南宋石刻杰作

据许鑫介绍，最初发的那组对比照片来自于好友的朋友圈，他把照片转到微博上只是因为太过惊讶而想要吐槽一下，没想到会引发这么多网友的共鸣。

相关资料显示，安岳石窟位于四川省资阳市安岳县，该县是目前我国已知的中国古代佛教造像遗址最集中的县。据2000年5月的普查结果，全县已发现历代石窟造像218处，造像10万余尊。

安岳石窟开凿于南朝，盛于唐宋两代，延续至明清直到民国，其中的宋代造像更是达到了中国石窟艺术的巅峰。

同时，四川的摩崖造像并不只存在于安岳县，省内其他县市均有分布。

当天下午，就有网友私信许鑫，称四川广安地区摩崖造像也遭遇了类似情况。这名网友表示，该地区的金凤山摩崖造像中的多组佛像也遭到了“毁容式”的修复。其中一尊高3.68米的水月观音像，属于南宋时期的石刻艺术杰作。

在前人的记载中，这尊观音像虽距建成之日已逾千年，却仍然神态逼真。但现在人们只能看到它被油漆翻修之后的样子，只能用触目惊心来形容。据这名网友介绍，这些佛像多数是被当地的善男信女用油漆翻新的，做这些事的人还把这看作是一件功德，在旁边立了功德碑，香火还很旺盛。

信佛群众擅自修补、重绘

此话题发酵后的次日，安岳县和广安区的文物管理部门就给出了情况说明。

安岳县文物管理局给出的情况说明称，网传的佛像确实位于安岳县峰门寺。该寺现存摩崖造像3龛23尊，这些造像1988年被公布为县级文物保护单位，2012年被公布为省级文物保护单位。

1995年6月，当地群众自发捐资，对峰门寺进行培修。由于缺乏文物保护意识，群众聘请工匠对造像进行重绘。时任县文物管理所所长知晓情况后，立即赶往现场进行了制止，但主像已被重绘，造像未被重绘，至今仍保持原貌。之后，县文物管理部门安排了专人看护，近年来相关造像未出现重绘现象。

广安经济技术开发区社会事业局也在情况说明中证实了网友提供的佛像照片为金凤山摩崖造像（俗称水月观音）。

该情况说明称，1994年3月，当地信佛群众擅自对水月观音像进行了修补和重绘，并在边上擅自新建了部分佛像，县文物管理所发现后进行了制止，并安排了专人看护。

除水月观音像外的其他佛像之所以至今色彩艳丽，是因为当地群众在2015年对自建的佛像部分又进行了重绘。

四川两县也有类似情况

对于官方给出的情况说明，许鑫未置可否。他继续在微博中发布着网友向他提供的类似线索。

有网友指出，安岳县净慧岩造像中的数珠手观音像和玄妙观的老君龛也被人用油漆重绘过。

四川省内另外两个县的摩崖造像也被网友爆料存在类似的情况。资中县东岩的南宋拈花微笑图，曾被收录进《中国美术全集》，经两次重绘后已面目全非。乐至县马锣睏佛寺摩崖造像中的马锣卧佛属全国大型佛造像之列，是一尊全身石刻佛，重绘后也是神韵全无。

越来越多的网友向许鑫提供着类似的信息。许鑫表示，他最开始并没有料到事情的影响会这么大。但是，他和所有提供信息的朋友的目的只有一个，就是关注文保，尽最大可能珍惜现有的文物，让不该发生的事情不再发生。