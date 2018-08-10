美国参议员称替特朗普带信给普京-议员透露信件涉及美俄双边事务，白宫则说只是一封“介绍信”

惠晓霜 （新华社专特稿）

美国国会参议员兰德·保罗8日说，他近期访问俄罗斯，送出美国总统唐纳德·特朗普致俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的一封信。

只是，就信件的内容和性质，保罗与白宫的说法有“温差”：前者称涉及美俄双边事务，后者说是一封“介绍信”。

保罗在社交媒体“推特”上写道：“我有幸把特朗普总统一封信送交弗拉基米尔·普京总统的政府。这封信强调（美俄）在多个领域进一步交流的重要性，包括打击恐怖主义、扩大立法部门之间对话、恢复文化交流。”

白宫副发言人霍甘·吉德利却说，那是特朗普出具的一封“介绍信”，缘由是“应保罗请求”，提及“保罗参议员打算与普京总统讨论的一些话题”。

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫证实保罗转交特朗普的信件，但克里姆林宫方面还没有阅读信件内容。

保罗是参议院外交关系委员会共和党籍委员。

他6日会晤俄方外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫和俄方议会上院国际事务委员会成员，包括委员会主席康斯坦丁·科萨切夫、前驻美大使谢尔盖·基斯利亚克。

科萨切夫接受保罗发出的邀请，打算派俄议员代表团访问美国国会，最快可能在今年秋季。

保罗说，那将是俄方议员代表团将近3年来首次访问美方国会；俄美保持沟通对双方国家安全至关重要；俄方议员代表团访美期间，将与美方讨论核不扩散、反恐等重要议题。

美俄关系正处于低谷。特朗普力主改善美俄关系，但在美国政界遭遇不小阻力。他的总统竞选团队涉嫌“通俄”，正在受到调查。

科萨切夫对保罗予以肯定，说“当其他美国政界人士把与俄方政界人士的一切接触描绘为‘有毒’时”，保罗访问俄罗斯“尤显重要”。

俄罗斯卫星通讯社援引科萨切夫的话报道：“保罗先生与美国最高领导层有接触，与唐纳德·特朗普总统关系近。我们盼望他能转达我们（希望构建俄美对话渠道）的信息。”