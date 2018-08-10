对女生一律减分，日本知名大学道歉-日本对所有医学院校展开紧急调查，看是否存在类似歧视现象

晨报记者 徐惠芬 综合报道

为了控制入学女生数量，日本一所知名大学竟然长期操控学生分数，这起歧视女性的丑闻不仅震惊日本，在全球也引发了广泛关注。据英国《每日邮报》9日报道，这样的操控行为自2006年就开始了，因为“女生会因生孩子而离职”。丑闻曝光后，日本文部科学省下令对其他医学院校展开调查，看是否存在类似的歧视现象。

长期操控女生分数

涉事学校为日本东京医科大学，是日本一所老牌的私立大学。之所以会“东窗事发”，是因为该校上月被曝给日本文部科学省一名前官员的儿子不正当加分，助其入学。包括这名官员儿子在内，今年共有6名考生获得加分，而去年获加分的考生更是多达13人。

没想到对这个加分丑闻的调查，让一个更大的丑闻曝光：在医学部医学科的一般入学考试中，东京医科大学长期操控分数，对女性考生的得分一律减分，以控制录取人数。

据介绍，该校招生考试分为两轮，在首轮考试中，该校会给予特定“关系生”10分至49分的加分。

而在第二轮考试中，校方先对所有考生的分数乘以0.8的系数，再给应届男考生和复读两次以内的男考生加20分，给复读3次的男考生加10分，而所有女考生和复读4次以上的男生则不加分，即变相扣分。

在2018年度的一般考试中，医学部医学科有男生1596人、女生1018人参加考试。从1次考试的合格率来看，男生为18.9%，而女生为14.5%。关于经过2次考试后最终考上的考生，男生为8.8%，女生仅为2.9%。

称女性会因生孩子离职

根据东京医科大学内部调查委员会7日发布的调查结果，违规行为最迟从2006年度的入学考试就开始了，一直持续至今。该校前理事长臼井正彦和前校长铃木卫主导了暗箱操控考生分数的行为，校学务科职员也参与了这一行为。

对于给部分学生加分的原因，臼井和铃木表示，“希望增加校友的子女，以获得更多捐款”。作为一所私立大学，校友的捐赠在东京医科大学的财政上占很大比例，报告指出，“校友会曾为了增加子女入学人数而向理事长和校长施加压力”。

而对于压低分数的操控行为，参与人员辩称，那是因为女医生会因结婚、生孩子而离职或缩短工作时间，大学不想多培养女医生，因此对女考生的成绩按比例扣分，从而降低女生录取比例。据《读卖新闻》报道，东京医科大学希望将每个班的女生比例限制在30%左右。

东京医科大学公开道歉

丑闻曝光后，东京医科大学7日召开记者会表示道歉，明确表示要“根除”考试中的违规。

针对因分数操控而录取的学生，校方称“（违规行为）是大学方面所为，不宜剥夺学生资格”，表示将继续研究如何处理。针对受到不公正待遇的考生，则表示将考虑实行补录或赔偿。

与此同时，日本文部科学省7日要求对全国其他医科大学和大学医学部进行紧急调查。

文部科学大臣林芳正表示，文部科学省接下来将会对全国范围内国立、公立、私立大学的医学部展开紧急调查，“查明各高校医学部入学选拔考试中是否公平公正。”

他还表示，“非常遗憾东京医科大学损害了公众对大学教育的信赖”。

多数女医生表示“理解”

让人意外的是，虽然东京医科大学招生歧视行为震惊日本，引起民众的强烈不满。但日前一项针对女医生的调查却显示，有6成受调对象表示“可以理解”。

据NHK电视台报道，针对东京医科大学对女生总体减分行为，一家网络杂志对女医生进行了问卷调查，结果显示，超过6成受调者对该大学的做法在某种程度上表示理解。

调查显示，对该大学的做法回答“可以理解”的人有18.4%，回答“在某种程度上可以理解”的人有46.6%，两者相加，有65%的人表示可以理解。

当问及原因时，有人回答“虽然不同意但可以理解”；还有人回答“为女生减分是不妥当的，但没有男医生就无法正常运转”。

此外，还有受调者表示，做女医生真的挑战很大，“连休息日、深夜都在工作，自己曾几次流产，并且无法得到周围人的理解，已经感觉不行了”。