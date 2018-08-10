要约收购最后一天 水井坊要“约”么

晨报记者 曹西京

当前市场变幻莫测，要约收购频频登场。8月7日，宁波中百要约收购期满；8月8日，新华百货的要约收购开启；8月10日，水井坊要约收购进入最后一天，8月9日公司股价收报54.06元，较61.38元要约收购价仍有7.32元的价差。于是，问题来了，这约12%的套利是否要约？目前水井坊要约收购预约量已超标完成，因此投资者需权衡得失。

部分要约收购博弈激烈投资者套利空间有波动

要约收购分全面要约和部分要约两类，目前多为部分要约收购，发起方通常为上市公司实际控制人或无关联第三方。部分要约收购过程中，并非所有预受要约股份都会被收购。如超出要约目标股数，则按比例收购，使得预受要约股东的“中标”比例下降。

以刚完成要约的宁波中百为例，要约发起方为鹏渤投资，拟要约收购上市公司5.65%股份，价格为12.77元/股。8月7日（要约截止日当天），宁波中百股价在最后20分钟内拉升5%以上，最终收报9.86元/股，但该价格与12.77元/股的要约价比，仍有近30%理论套利空间。

数据显示，在博弈最为激烈的最后三个交易日，宁波中百预受要约比例依次为总股本的8.5%、11.2%、6.1%，最终共1267户、累计8473.5万股股份选择了预受要约。而鹏渤投资本次目标收购1267.15万股，也就是说，预受股东被收购的股份比例约15%。这意味着，最后一天预受要约的股东持股中，15%股份有约30%盈利，剩余85%股份盈亏要看复牌后公司二级市场表现。好在8月9日市场大涨，宁波中百复牌当天股票均价在10.20元，接受要约的投资者皆大欢喜。

最后一天或有异动投资者需相机而行

水井坊的要约收购也在印证这种博弈，这两天预约开始放量。8月8日，已有9156.68万股预受要约，占计划要约总数的92.37%；9日，有1273户接受预约，股份数量占公司总股本的7.39%，累计1.2768亿股接受要约，已经超过要约总量。

此次发起收购的是公司实控人帝亚吉欧，拟通过部分要约方式增持公司20.29%股份即9912.78万股，价格为61.38元/股，截止日为8月10日。目前帝亚吉欧通过水井坊集团持有上市公司39.71%股份。

尽管20%在部分要约收购案例中比例较高，但在大股东已锁定40%股份的情况下，如果所有流通股东都预受要约，最终被收购的股份比例将达到1/3（20%/60%）。

但与宁波中百一样，水井坊要约套利能否实现，仍要看实际被收购股份的比例及公司复牌后的股价走势。且在8月8日、9日、10日这三个交易日，股东接受要约后不得撤回。若最后接受要约的股份超过需求，则按比例分配。因此要约套利也存在一个概率问题，毕竟未被接受要约的股份，需要承受复牌后的下跌风险。

帝亚吉欧上次全面要约收购未成功，也令部分投资者对此次部分要约收购心存疑虑。不过从预约趋势看，帝亚吉欧此次完成部分要约收购问题不大。市场人士预计10日进入要约收购最后一天，水井坊价格波动将明显，投资者需相机而行。也有业内人士表示：“如看好公司价值，并打算长期持有，买入后不管最终配售比例是多少，只须要约部分有套利空间就行，没必要计较剩余股份的短期得失。”