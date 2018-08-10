特斯拉董事会确认正在评估大规模退市交易或浮出水面

晨报记者 林劲榆

被做空机构惹火的马斯克要私有化特斯拉了，此举狠狠地回击了做空机构，也引发了美国证券监管机构的质询。

日前，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上宣称要以420美元的目标股价将特斯拉私有化，即总对价720亿美元。这个收购价格超过特斯拉当日上午股票交易价格的20%。这一表态也将特斯拉股票推涨了11%。马斯克还透露，股票回购的“资金已经敲定”。

昨天，美国证券交易委员会就马斯克在社交媒体发文一事发询问函，调查马斯克私有化表态是否属实等。特斯拉董事会在公司官网发布声明称，上周，马斯克已在董事会发起了关于公司私有化的讨论，董事会在过去一周开了几次会，目前正在采取合适的措施评估这一可能性。

有业内人士分析称，特斯拉能否私有化的关键在于马斯克是否已筹措到了足够的资金。美国证券交易委员会前任主席Harvey Pitt称，马斯克表示已经有了具体的资金来源和规模，这些说法都必须是真实的，否则其行为即使不算股票市场操纵，也算是欺诈。

特斯拉公司的私有化计划约需720亿美元资金，目前该公司并未明确这些资金的来源。据金融行业人士称，目前，华尔街的银行家也不了解资金来源，这意味着马斯克可能通过华尔街之外的渠道获得资金。也有分析人士表示，特斯拉需要的资金并没有想象中那么多，只要马斯克能够说服前100大股东支持其私有化决定，就只需从市场中购入剩余15%的特斯拉股份，即只需动用约100亿-150亿美元的资金就能完成私有化。而特斯拉私有化一旦成功，这笔交易将成为史上规模最大的退市交易。

前不久，特斯拉刚刚公布了在中国国产的消息，私有化会否影响正在进行中的国产计划？中信建投分析师表示，私有化并不会影响特斯拉在中国的工厂建设，甚至会简化中国工厂融资过程。虽然特斯拉一直资金短缺，但特斯拉从国内合作伙伴中获得资金并不难。