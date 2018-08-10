荒漠变绿洲 “绿动未来”持续助力环保植树活动

贫瘠的沙漠正在慢慢变成美丽的绿洲……近日，“绿动未来”志愿者们与内蒙古磴口县乌兰布和当地孩子一同栽种下1万余棵梭梭树，共同为“绿动未来心愿林”揭幕，并见证“绿动未来环保公益实践基地”落成。

2018年8月6日，上汽通用汽车与中国环境文化促进会共同发起的“绿动未来”环保公益平台携手NPO绿色生命组织带领30余名来自全国各地的志愿者，共同前往内蒙古磴口县乌兰布和为沙漠边的孩子们种下一片“心愿林”。活动现场，“绿动未来”志愿者们与当地孩子一同栽种下1万余棵梭梭树，同时与NPO绿色生命理事长易妈妈及当地小朋友代表共同为“绿动未来心愿林”揭幕，并见证“绿动未来环保公益实践基地”落成。

内蒙古磴口县位于乌兰布和沙漠东缘，因为紧靠这个东亚地区最大的沙尘源地，当地人民饱受风沙侵袭，只有种树才能巩固沙土，改变现状。1棵树能改善10平方米的土地荒漠化问题，2015年起，“绿动未来”环保平台便走进内蒙古植树防沙，累计种下1万余棵梭梭树，让数万平方米的荒漠变成绿洲。“以前这里光秃秃的，一眼望去都是沙子，现在这里多了很多树，挡住了好几次大风沙……”当地孩子们兴奋地告诉我们，经过三年的努力，他们家乡终于多了许多好看的绿色。

今年，“绿动未来”环保公益平台再次栽种下1万棵梭梭树，为沙漠边的孩子们建成一片“绿动未来心愿林”，完成孩子们不再迁徙的心愿。同时，为了让更多人一起关注这群“沙漠边的孩子”，“绿动未来”平台还在内蒙古磴口县设立了继甘肃庆阳、安徽宿州之后的第三个“绿动未来环保公益实践基地”。

“环保微课堂”作为一个重要环节，也在活动中持续展开。易妈妈的老朋友、公益名人方青卓为志愿者和当地小朋友们带来了一堂生动的“土地荒漠化科普”主题环保微课堂，拉开了活动序幕。“小梭梭，大改变”、“荒漠生态多样性”、“追忆内蒙第1道生态防线”……主题丰富的“环保微课堂”以及身处实地的环境文化体验，让绿动未来志愿者和当地小朋友们不仅对内蒙古生态环境的了解更加深入，并且相约要用实际的环保行动守护美丽内蒙古。“环保不是一个人的事，要靠大家的力量才能长远。我希望能有越来越多的志愿者来到这里种树，给沙漠边的孩子一个绿色未来……”对乌兰布和的未来，易妈妈饱含期待。

“绿动未来”平台不仅帮助沙漠边的孩子，还希望让更多孩子懂得环保，用自己的小行动建设美好家园。今年，平台主办方上汽通用汽车与中国环境文化促进会共同推出了“绿色童享·中国儿童环保教育五年计划”，力求用五年时间（2018年-2023年），深入儿童环境教育实践，以“绿动未来”系列环保公益儿童剧巡演季、“一杯水的约定”两大品牌活动为主线，通过打造紧扣环保主题的儿童剧、公益绘本、环保课堂、公益图书馆等高品质环境文化产品，开展“绿动未来”系列环保公益儿童剧全国巡演、“一杯水的约定”、“跟随易妈妈去内蒙植树”等主要以儿童为目标受益人群的品牌活动，培养一代儿童的环保意识，带动以亲子家庭为核心的人群对环保公益的认知与行动！

■关于“绿动未来”环保公益平台：

“绿动未来”环保公益平台由上汽通用汽车有限公司和中国环境文化促进会联合主办，旨在弘扬生态文明，传播环境文化，推动全社会营造尊重自然、保护自然的生态文明理念。平台自2015年启动上线以来，累计发布环保公益项目420个，开展线上互动活动130余次，线下大型活动40余场，让超过百万人在环保公益活动中获得乐趣。（于大卫）