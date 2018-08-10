股市正从不确定因素影响中走出

晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市早盘单边上扬，集体上攻，沪指涨幅逼近2%，创业板指更是大涨逾3%。盘中科技股全线爆发，国产软件、国产芯片、云计算、5G等概念均涨幅居前。午后沪市继续强势横盘，最后报收2794点，上涨50点，涨幅1.83%。

储备棉底价上调

最新一周 （8月6日-8月10日）储备棉轮出销售底价为16078元 /吨(标准级价格)，较前一周上调293元/吨。储备棉轮出销售底价二季度跳升后维持高位箱体震荡，目前即将创出年内新高。

近日棉花价格向上突破是受天气和外盘的带动，持续的高温直接影响棉花单产，国内棉花减产预期进一步强化，再加上种植成本增加，利多棉花价格。机构建议关注相关概念股走势。

钛白粉销售涨价

日前，钛白粉行业巨头科慕再度宣布，自9月1日起，旗下在大中华地区的钛白粉销售价格上调50美元/吨。今年以来钛白粉行业已出现多轮提价。国内方面，7月中旬，钛白粉厂家密集发布了调价函，大约有20多家企业宣布涨价。8月开局，环保高压，广西、江苏、四川、河南等地区钛白粉生产商依旧开工不足，对价格支撑明显。

钛白粉是一种重要的无机化工产品，在涂料、油墨、造纸、塑料橡胶、化纤、陶瓷等工业中有着广泛用途。钛白粉市场受环保趋严、部分厂家装置停工检修、以涂料为代表的终端需求稳定增长等影响，行业有望维持高景气度，预计未来价格走势稳中有升概率较高。

两根长阳夹一阴

消息面上，国务院决定成立国家科技领导小组，显然，昨日资本市场作出了正面反应，科技风暴席卷A股并推动市场人气急剧升温，创业板50大涨。A股及时避免了一场继续探底的危局。从盘面看，外部环境对股市的影响正在逐渐减弱，前期股指暴跌已经充分消化了这方面的利空，昨日中兴通讯都涨停了。

技术上，两根长阳夹一阴，预示着主力精心构筑的市场底部正在逐步成形。

目前，没有人怀疑沪深两市估值处于历史低位的事实，政策底部也已基本确立，但由于外部不确定因素尚未完全明朗，所以底部的构筑显得不那么顺畅和容易。不过，拉长的底部构造，并不会影响中长线资金逢低布局的决心和计划，他们可以使底部区域延长，但空间打压已经随着时间的拖延，越来越显得力不从心，每一次杀跌都会迎来有力反扑，久而久之，底部区域就会变得越来越扎实。