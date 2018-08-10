风 雨

今年以来，深交所持续推进停复牌制度改革，坚决遏制“随意停”“任意停”“长期停”现象。在市场参与各方的共同努力下，近期深市上市公司股票停牌家数明显减少，并购重组停复牌出现新变化。

截至8月3日，深市上市公司停牌家数77家，占比3.64%，其中创业板停牌家数15家，占创业板上市公司家数仅2%。这其中，66家公司因筹划重大资产重组停牌，占深市上市公司总数的3.12%，重组停牌数量仅为去年同期的一半左右。约64%的重组停牌股票停牌时长在2个月以内，18%的股票停牌时间介于2-3个月，仅有个别公司因重组方案涉及重大无先例事项停牌超过6个月。

“重组停牌数量时间大幅下降是好事，但随意停牌现象有没有还真不好说。”高智表示，一些上市公司巧立名目随意停牌或长期停牌现象还是存在的。

“自 《上市公司停复牌业务备忘录》发布以来，深市上市公司基

本都能在停牌公告中披露所筹划事项的详细内容，而不再笼统表述为‘筹划重大事项’。同时，大部分上市公司在申请重大资产重组停牌时，在停牌公告中明确披露了重组标的资产、交易对方、交易方式、重组框架协议主要内容、中介机构名称等信息。重组停牌信息披露质量提高，一方面减少了市场猜测和传言，让投资者尽早掌握信息，明确停牌预期，有效保护投资者的知情权；另一方面强化了上市公司申请停复牌的审慎性，减少了长期停牌情形，维护市场公平秩序，有效保护投资者的交易权。然而，我们看到最令人痛恨的事是，有的上市公司停牌了很长时间后，突然发公告说，重组不成。结果一复牌，股价连续一字跌停，中小投资者逃也逃不出。”郁教授道。实达集团在停牌半年后，就说终止筹划重大资产购买，结果令手里持有该股的投资者损失惨重。

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