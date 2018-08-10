携程客服沈埝：我们用心定义旅游服务行业标杆

左启超

在携程的酒店预订部，有一间专门陈列奖杯和锦旗的房间，那面墙上，写满了来自曾经接受过携程客服帮助的用户们感谢的话语。8月7日，一面新的锦旗送到了携程，这一次的主角，是在内部被誉为“锦旗收割机”的沈埝。

这已经是沈埝今年第二次收到锦旗了。7月初，预订了清迈酒店的携程用户苏女士接到电话，称她所预订的酒店因为供应商的原因满房无法正常入住。

此前，携程宣布全方位对用户服务体系进行升级，推出更为全面的“全程X计划”，力求为消费者带来更好的服务体验。其中，携程酒店服务的升级保障包括：酒店确认后变更，最高首晚房费赔付用户；到店无房，最高首晚房费赔付用户；承诺不从退改服务中收取任何额外费用。

携程的服务保障很好地帮助苏女士规避了酒店订单变更所带来的问题，不过，沈埝却面临了不小的挑战。“苏女士酒店有较高的要求，她心仪的是古色古香的高星酒店。尽管当地高星酒店不少，但是符合苏女士要求的却很难找。”沈埝说。

在了解苏女士的需求后，沈埝开始了协调工作。“因为入住时间临近，我和酒店、供应商联系后，发现合适的酒店不是满房，就是房型不符。因为与苏女士同行的还有一家人是带儿童的，有加床的需求。”

“那几天，我下班回家都会惦记着这个事情。”在沈埝的努力沟通下，终于为苏女士找到了一家比原酒店更好的酒店，并由携程承担差价。苏女士游玩回国后，专程打来电话并送来锦旗感谢沈埝：“如果不是携程，我们可能不会有如此满意的住宿体验了。”

“从19年前创立携程开始，就将客户服务写入我们的基因。”携程CEO孙洁说，“我们为我们有业内一流的服务质量而骄傲，也为我们有一半以上的员工致力于客户服务岗位而自豪。”

“以客户为中心”是携程客服原则，也是沈埝自2013年加入携程以来一直奉行的信条。携程酒店预订部的工作让沈埝深知到客人的重要性，在他看来，服务没有最好，只有更好，站在客人的角度看问题，是做服务的人应该具备的基本素质。

如今，携程的3亿多用户通过携程去往了全球214个国家和地区，这个数字仍在不断扩大，在他们顺利出游的背后，离不开携程客服的默默付出和细致服务，而对携程客服们来说，客人的认可就是最好的激励。