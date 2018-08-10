晏绍礼 创新＋真情的地产人生

欧阳

25年前，房地产营销是一个模糊的，全新概念的行业，并没有人意识到营销产生的巨大效能。也就是在25年前，晏绍礼却认准了这个行业，创立了全国第一家房地产专业策划公司——上海晏子房产营销策划公司。

25 年来，伴随着楼市的风生水起，波澜壮阔，跌宕起伏，晏子房产策划一直活跃在房地产行业大舞台上，为房地产市场带来一个接一个的精彩地产营销案例。

25 年中，楼市潮起潮落，当年和晏绍礼一起在上海房地产营销舞台上叱咤风云的人物们，有人离开、有人坚守，有人转型，也有人隐退江湖，而晏绍礼，是始终坚守的那一个人，至今仍活跃在他所选择和热爱的这份事业上，晏绍礼认为，这已与财富无关，是情怀和责任使然。

从崭露头角到叱咤风云他开创上海地产营销史

晏绍礼天生有一种对市场、对创新的敏感性和预见性，就是凭着这种敏锐聪慧的眼光和与生俱来的魄力，晏子一直走在房地产市场营销领域的最前沿。

创新是营销策划的灵魂。25 年前，从成立晏子房地产营销策划有限公司，迈出上海房地产营销向专业化方向发展的第一步开始，晏绍礼始终秉承着创新为本的策划宗旨，每个理念都是一次营销创新，每一次操盘都是一次模式革命。也正是因为秉承着创新为本的策划宗旨，25 年来，老牌的晏子公司创造了一个又一个的市场奇迹。

上世纪90年代初他开创的“先造景，再建房”的房产附加值理念，现在已成诸多项目的开发宗旨，由他倡导的“房地产开发、建筑设计、营销策划”的多维黄金组合开发模式，也经过市场的验证，成为今天中国地产最成功的运作模式。

1997 年成功全程策划了250万平方米的“上海莘城”项目，从市场定位到设计理念均成为一个时代的先锋；2000年，在竞争激烈的徐家汇地区，“亚都国际名园”项目开创了热销排队购房的先河；在苏州太湖旅游度假区“太湖之星”，以其“生态型假日住宅”的经典创意，引领全国休旅地产的创新之风；还有上海“东银茗苑”“静安公寓”“振安广场”“金桥丽景”“南郊别墅”“海上国际花园”“现代华亭”“海伦国际城”、连云港“香溢世纪花城”、郑州“鑫苑国际城”、徐州“南洋国际商城”……这些知名项目的策划均出自晏子策划之手。

晏绍礼也正是凭借自己的勇气和智慧，用骄人的业绩和良好的口碑树立了自己企业的市场品牌。25 年间，经过市场的考验与发展，晏子策划已成为一个著名的房产代理品牌，业务遍及全国十几个省市，成功策划运作楼盘数百余个，策划、代理面积约八千万平方米，总销售金额突破数千亿元。晏绍礼带领他的晏子公司始终是上海房地产行业中耳熟能详的常青品牌，企业连续获得五届上海房地产经纪优秀企业最高奖项——金桥奖。晏绍礼本人作为中国策划研究院颁发的国际认证高级注册策划师，担任上海市房地产经纪协会副会长、上海市企业家论坛俱乐部常务理事等职务，先后荣膺上海十佳营销人才，“中国优秀企业家”，“中国优秀房地产企业家”“中国策划行业十大领袖”和“中国房地产十大营销经理”等多

项殊荣。

从房产策划跨界城市运营策划他见证了房地产行业的变迁

互联网+背景下的房地产行业，发生着历史的巨变，面对房地产行业的挑战及机遇以及发展中的瓶颈，晏绍礼仍秉持“智慧+创新+执行+服务=成功”的现代营销法则，推出资源整合、资本导入、智慧创新和全流程营销服务的全新地产营销模式，注重品质、品牌与企业创造力的内在联系，同时全面引入现代企业管理机制，并审时度势针对下一步的市场发展提出公司新的经营规划和战略目标。

在位于上海梅泰恒商圈的“海上CLASS”大型商业项目的策划中，晏绍礼认为，一座伟大城市的诞生，其由文化、历史等软性要素构成的强大“宽度”，远非一般普通城市可比，所以，他用参与城市进程的策划思想，致敬上海城市的复兴，使得作品在城市的天际中留下了精彩一笔……

晏绍礼在面对房地产市场开发模式、营销模式的巨大改变和转型中，应用晏子品牌在地产、金融、艺术、教育等各领域的资源和专长，拓宽升级资源整合的渠道。作为上海收藏鉴赏家协会副会长及上海市收藏鉴赏家协会书画专业委员会主任的晏绍礼，成功将艺术基因导入房地产项目开发及营销的全过程，由艺术家、艺术品共同打造的艺术人文主题地产，让原创艺术与教育渗透进地产开发的全领域。从嘉兴的“艺术家花园”项目到湖州的“50 万平方米交大现代教育生活城——岁金时代”项目，晏子营销策划除了举办了多场艺术及书画名家展览，同时还将美术馆设置在房地产开发项目的会所及营销展示中心内，掀起了一场场城市的文化新篇章。

晏绍礼认为，因为有了文化艺术的润泽，城市才有了温度，才能让人产生认同感与归属感，成为诗意栖居的家园。为了应对市场的大变革、大转折和大转型，晏子策划在晏绍礼的带领下，已在更高的业务平台上做好充分的准备，继续前行发展。

时代造就人物，而人物成就时代。晏绍礼是中国房地产发展的实践者、见证者和坚守者，因为有很多如他一般的地产人的存在和努力，才成就房地产行业的发展历史。他自称还有许多许多楼市营销经验可以分享和传承，他也时常与年轻一辈的地产人交流以汲取全新的思想和信息，晏绍礼笑称自己仍在市场上乐此不疲地“折腾”。

本文发稿时，正巧临近他的六十岁生日，他也想借这个机会对多年来支持他的房地产行业的朋友们表述衷肠：“也许，若干年之后，一切的人和事，都会变成历史记忆和故事传说。但我依然坚信，有志向和情怀的地产人，永远是上海这座城市值得敬仰的人物。”