东原发布“印系列”品牌体系

今年，东原集团在原有基础上全面升级，以“为美好而设计”为主题，整合东原在各个区域的产品优势集大成的品牌输出和产品规划，形成了东原印系列品牌体系，并正式推出。印产品系涵盖，传承、致敬、迭代、创新这四个关键词。

东原营销管理中心总经理何既君表示,“2018年是东原‘印系列’战略践行的重要阶段，它的一系列产品标准将成为东原高端项目的范本。为什么要取名‘印’，一方面它淬炼和延续了东原首个高端产品印长江的经验和态度；其次‘印’本身也会联想到印章，它代表的是承诺和责任。我们希望在这个品牌的主张里面，可以表达我们对客户的承诺、对产品的坚持。”

印系列拥有荷兰国际管家学院、英国皇家礼仪学校、国际金钥匙组织三大国际一流物业，管家可提供陌生客户到访陪同服务、安防服务、酒店式认脸服务等等。东原印系列还将小聚的私宴餐厅、永葆活力的用泳池等高端场景搬入了社区。

此外，率先发布的成都印系列产品还拥有三横（二环、三环、中环）、三纵（佳灵路、武侯大道、永丰路）、三地铁（3号线、7号线、10号线），无论是到城南、天府新区或机场，还是出省出国，都只需二十分钟便可通达全城。

除了这一大品牌体系，东原还推出了“阅见更好的自己”为主题的阅系列。而东原的社区服务运营体系也是产品的核心所在。作为全国首个儿童社区标准制定者，东原基于社区儿童生活痛点做出了“童梦童享”，目前已升级到3.0体系。昆明的东原·璞阅项目已开启“童梦童享3.0体系”。

另外，新纳入东原商业版图的原空间-共享办公品牌，同样以大量基于客户的微创新，东原首个原空间落户于成都东原SAC四川航空广场，重庆原空间和上海原空间也将在未来陆续呈现。 （胡韵琪）