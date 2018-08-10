银保监会：汛期充分利用保险应对车辆涉水受损

见习记者 杨晓东

当前全国各地陆续进入汛期，出现暴雨天气，行车易造成车辆受损等问题。近日，银保监会发布消费提示，提醒消费者关注汛期气象和出行信息，针对汛期易发生车辆被淹、发动机受损等事故，保险消费者可选择商业车险进行风险转嫁。

提示指出，消费者需根据自身需求选择商业车险。保险消费者务必认真阅读保险条款，了解保障范围、免责条款等重要内容，从而根据自身风险状况，选择购买适当的商业车险产品。

具体到涉水险方面，根据行业示范条款中机动车损失保险的具体约定，保险公司只负责赔偿因暴雨等造成的被保险车辆直接损失，而由于发动机进水后导致的发动机损坏，不属于机动车损失保险的赔偿范围，为补偿发动机涉水受损风险，保险消费者还需另外投保发动机涉水损失险。

值得注意的是，如果车辆在涉水过程中熄火，车主再次重新启动导致发动机损坏，是无法得到保险公司赔偿的，哪怕已经购买了涉水险，保险公司同样有权拒赔。

问及缘由，沪上某大型财险公司理赔部负责人告诉晨报记者：“在水中再次启动水会被吸到发动机内，会造成气门和活塞连杆等系统的严重损坏，这是人为造成的损失，保险公司有权拒绝赔偿。”

那么，对于还未到期的车险保单，无法单独购买、作为车损险附加险存在的涉水险是否可以增购？记者咨询了多家财险公司客服人员，均表示涉水险可以随时增购。

一般来说，对于已生效保单，如果车主有需要，经由保险公司工作人员验车且合格后，提供原商业险保单、行驶证/身份证原件及复印件、批改申请书等材料，即可批改增加该险别的投保，保费从加保之日起计算。

此外，银保监会还提醒广大车主，及时关注汛期气象和出行信息。如遇台风、暴雨等强对流天气，尽量减少驾车出行，确需外出时，绕开积水路段，保障人身、车辆安全。不得不涉水行驶时，若遇车辆熄火请勿再次启动，以免对发动机造成损害，增加额外损失。一旦发生保险事故，应在保证人身安全的前提下，及时向保险机构报案，同时对事故现场拍照并留存证据，以便申请理赔。