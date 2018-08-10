国内首个商保智能开放平台上线

见习记者杨晓东报道 通过科技赋能医疗和商保场景，国内的商保大市场可以获得更便捷、更准确、更高效的商保数据服务。8月8日，众安保险全资子公司众安科技上线国内首个商保端SaaS服务平台（So ftw are-as-a-Service）——“商保智能开放平台”，该平台通过SaaS化部署帮助商保公司实现无需系统对接即可获得医疗数据查询、直连理赔、商保调查等服务，实现快速理赔操作，提升理赔效率，节约运营成本。

据中保协发布《中国商业健康保险问题研究及政策建议课题研究报告》显示，商业健康保险市场目前呈现良好的发展势头，以2012年-2017年间保费收入五年复合增长率达38%为依据进行测算，到2020年市场规模将超越1万亿元。其中，为商保行业提供数据支持的医疗知识库标准化产品和市场发展却并不尽如人意，普遍存在内容雷同、产品完整度缺乏以及产品更新不及时等缺点，难以适应日新月异的市场形势，更无法满足商保公司的业务需求。

在医疗商保领域，众安科技连接全国数百家医院，覆盖70%的最新医保目录，有18万条药品知识库。在此基础上，众安科技对医疗信息数据进行深入的分析整合和价值挖掘，推出国内首个商保端SaaS服务平台“商保智能开放平台”，实现商保理赔服务的SaaS化，大幅节约商保公司的系统开发成本和运营成本。

在发布会上，安盛天平现场与众安科技签约，宣布入驻“商保智能开放平台”。通过“商保智能开放平台”，安盛天平等商保公司无需系统对接即可获得体系完整、涵盖商保理赔、覆盖所有医学专业知识库的全流程服务，有效解决行业痛点。