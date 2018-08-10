首席美编 黄 欣

又到德比时，上海还是酷热难耐，但上海双雄却都提前感受到了瑟瑟的秋意：申花外援伤病危机全面爆发，后腰位置几乎出现真空，在已经联赛4轮未尝胜绩的情况下，申花似乎已经提前进入了无欲无求的状态；而上港在大连折戟之后，不仅错过重新登顶联赛榜首的机会，输给升班马的这一战也让仅剩下联赛这一条战线的上港遭遇“信任”危机。

周六的德比之战，显然已经不再是计较所谓德比“恩怨”的时候了。

每一次德比之前，“只是一场普通的联赛而已”，这句话总是会出现在双方将帅的嘴里，仿佛德比的气氛只是外界一厢情愿渲染出来的而已。可一旦到了赛场，带节奏的还是球员自己。情绪可以激发斗志，就像2015赛季的那场堪称经典的足协杯之战；但情绪也可以引发暴戾，也是在2015赛季，那场三人染红的比赛几乎成为上海德比负面的代名词。

事实上，把德比视为争一日之长短，乃至成为争夺所谓上海滩老大的面子之战，这也是德比长久以来的一个误区——如果给两支球队都做一个选择题：是要冠军还是要德比之战的胜利，相信他们都会选择前者。而只有在距离冠军足够远时，所谓的德比之争才会成为一个心理安慰。

以上港近三个赛季的纸面实力，他们早已经具备了冲击冠军的能力。但从上个赛季“四大皆空”，到本赛季又只剩下了联赛这一条华山之路，上港队气质上的软肋已经不断被人提及。上一轮兵败大连一方一战，对手的强干扰“战术”则进一步放大了上港队的这一软肋——对于每一个要想夺冠的球队，战术人员固然是通过冠军之路的必备条件，但精神属性的缺失却会在关键场次和关键时刻成为致命的非战术原因。

俗话说，不争馒头争口气。但现在，先争个实实在在的馒头也许才是德比双雄的现实选择。对于申花，人员的进一步调整磨合，包括对年轻球员的大胆使用，为来年积蓄力量才是重现昔日辉煌的正道，毕竟在后备梯队储备上，申花近两个赛季已经迎头赶上，徐友刚、刘若钒等小将已经初露锋芒。而对于上港而言，联赛争冠路上已经再也容不得犯错，这反而更需要球队以更加稳定的心态赢下能赢和该赢的比赛，德比之战，需要的只是在积分榜上紧追国安和鲁能、甩开恒大的三分——吃下这个“馒头”，才是继续在争冠路上走下去的资本。