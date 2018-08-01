本周末申城德比遇上高温天-上港主场设救护站，现场无单场票出售

晨报记者 俞 炯

本周六晚上，中超第17轮比赛将迎来上海上港主场和上海绿地申花的德比战。本周申城持续高温，所以这场本轮中超的焦点大战也将在酷暑中进行。

作为主场作战的球队，上港俱乐部也已经是做足了应对高温的预案。据悉，届时俱乐部将在主场上海体育场专门设置三个救护站，其中两个分别安排在16号看台和30号看台，还有一个将设置在客队球迷看台附近。这三个救助站将为现场看球的球迷提供防暑和救护的帮助。

上港俱乐部还表示，从今年年初开始上海体育场及周边已经全面进入了“徐家汇体育公园”改建工程的模式，包括体育场、体育馆、展览馆、奥林匹克俱乐部和东亚大厦等原本属于上海体育场大范畴内的所有硬件设施将被部分拆除或改造。而上港的主场，作为徐家汇体育公园综合改造工程的一部分，势必会因工程不断推进给球迷观赛和出行带来不便。中山南二路、漕溪路的所有入口都已封闭，只有零陵路和天钥桥路上的入口可以到达上海体育场，而且比赛期间，体育场的内环路也不贯通。由于比赛日体育场内部的原有停车场全部关闭，因此也建议球迷们选择绿色出行。

另外，受到“徐家汇与体育公园”改建工程的影响，按照施工推进和赛事举办同时进行的需求，有关方面邀请专家进行了相关安全系数的评估，对体育场比赛期间人数有了一个规划。根据有关方面的要求，上港俱乐部严格对上海体育场的观赛人数做出控制。本赛季，除上港球迷会套票和散客球迷年卡球票外，上港俱乐部从未对外销售单场比赛球票。因此，今年球队主场的观赛人数及票房与往年同比均有所下降。在徐家汇体育公园正式竣工前，上港俱乐部将继续执行相关规定，严格控制观赛人数、积极配合改建工作、始终将安全置于首位，所以这场德比大战也不会例外。

上海体育场及周边正处于紧张地施工改建阶段，加上天气酷热，上港俱乐部再一次提醒球迷们务必按照现场指引有序观赛。在没有本场比赛的单场球票出售的情况下，也希望没有球票的两队球迷都不要去比赛现场。