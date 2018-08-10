德比战当前，申花陷入人员危机

晨报记者 甘 慧

昨天傍晚，绿地申花队在康桥基地进行了公开训练，且全程对媒体开放。

本场比赛申花完全可以放下包袱，球队本就在纸面实力上不及上港，如今又面临伤停的情况。两大外援瓜林和莫雷诺都有伤在身，昨天都没有跟队训练，孙世林又因红牌停赛，在非常重要的后腰位置上，人员极其紧缺。主教练吴金贵说：“大家都知道，这是一场非常重要的比赛。目前球队有很多困难，我们两个主力外援受伤，到目前还没跟队训练，另外队伍中还有一些伤病、停赛，球队在中场位置面临很大困难，但是不管怎么样，球队都会全力以赴，认真去打好这场比赛。”

结束潍坊杯的比赛后，U19小将蒋圣龙和徐皓阳都已经回到了申花，两人也投入到了备战德比之中。吴金贵说：“我们的U23不是为了出场而出场，会让他们尽可能地去展现自己，尽可能安排他们出场，我们今年还会安排国青队员继续上场。”培养年轻人已经成为了申花俱乐部一个重要的目标，在德比大战前，俱乐部召开了青训专题发布会，正式宣布克罗地亚籍教练拜塞克出任绿地申花青训顾问兼申花U15梯队主教练。申花俱乐部还同时宣布，361°儿童成为上海绿地申花青少训合作伙伴，双方将联手打造中国最专业的“青少年足球培养体系”。