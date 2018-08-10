《天才小琴童》开营-李泉丁薇当“陪练”

晨报记者 曾索狄

进入暑假，以少儿为主题的真人秀陆续增多。昨天，将于10月在爱奇艺亮相的少儿才艺梦想类节目《天才小琴童》在沪启动录制，歌手李泉、丁薇和音乐制作人凃惠源三位明星导师与30位小琴童共同亮相。获封“钢琴王子”的李泉在受访时表示，和孩子们的相处，让他找回了当初学钢琴时的心境，“我会忘记自己有多老，用孩子的方式和他们玩在一起。”据介绍，《天才小琴童》以特别夏令营的形式，从全国各地招募了30名小琴童。这些孩子分成三组，投入明星导师门下，挑战

完成一场音乐会的目

标。节目组透露，之所以

策划这档节目，是发现很多孩子的学琴之路非常坎坷，考级、比赛的压力甚至破坏了孩子对音乐的兴趣，希望能让孩子们重新从音乐中感受快乐。

对此，明星导师们感同身受。李泉笑言，自己没有带孩子的经验，但在陪同孩子们反复练习的过程中，他找到了自己刚接触钢琴时的情形，“孩子们教会我的，远比我能够教他们的多。”丁薇则透露，她当年也是一位“琴童”，父母要求十分严格，“我小时候学的是二胡，别的孩子在玩的时候，我和姐姐就在家里练二胡。我羡慕现在的孩子，他们的父母比我们的父辈更开放，我希望提供给孩子不同的音乐教育方式，让他们觉得学音乐是件很好玩的事情。”

在节目中，李泉、丁薇和凃惠源既是“家长”，也是孩子们的“琴师”和“合作伙伴”。如何更好地启发孩子们对音乐的热情？曾打造《听海》等佳作的凃惠源笑称，他就是个学琴的“熊孩子”，“那时候上幼儿园，听老师弹了曲子很喜欢，回来就自己在钢琴上摸索，记不住的琴键，我就用蜡笔涂上各种颜色做记号，后来有一天我妈妈打开钢琴，吓了一跳。”而丁薇则表示，希望发动孩子们的自觉，“让孩子管孩子，他们之间的交流更有效，一定比成年人的呵斥来得好。”