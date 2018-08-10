没有什么“流量”永远吃香

朱美虹

暑期档电视剧大战，鹿晗关晓彤的《甜蜜暴击》对阵杨洋张天爱的《武动乾坤》，谁输谁赢？

答案是，谁都不是赢家。无论是豆瓣评分（《甜蜜暴击》3.0、《武动乾坤》4.8）、收视率网络点击（同在湖南卫视播出，黄金档的《甜蜜暴击》收视还比不上22点档的 《流星花园》，而《武动乾坤》首播收视仅排同时段第四），还是热议度，它们都比不过仅仅网播的《延禧攻略》，而后者的演员表中，并没有一个所谓的“流量明星”。此外，暑期档杨幂阮经天的《扶摇》、迪丽热巴的《一千零一夜》表现也不如预期。

其实，这样的尴尬从年初关晓彤主演的《凤囚凰》口碑收视双扑街就已有所端倪。2018年开年至今，没有诞生一部现象级电视剧也就罢了，连“流量明星”也未能如投资方所愿担当起收视和热议的“杠把子”——去年的 《三生三世十里桃花》（杨幂赵又廷）、《择天记》（鹿晗）、《楚乔传》（赵丽颖）、《孤芳不自赏》（杨颖钟汉良）虽说不上“现象级”，但也算是“爆款”了，今年“流量明星”们几乎连水花都没搅起。

再来看电影和综艺：2018票房排名前五的 《红海行动》《唐人街探案 2》《我不是药神》《捉妖记 2》和《西虹市首富》，没有一部打着 “偶像”的旗号，想靠着吴磊刘嘉玲梁朝伟卖票的《阿修罗》倒是因票房惨淡而主动撤档；花大钱大力气请大明星的没见得打造出啥“爆款”来，连王菲的综艺首秀《幻乐之城》也反响平平，走热的两档网络综艺反而是制造新“流量”的《偶像练习生》和《创造 101》。

可以说，2018年是“流量明星”在影、视、综艺全线折戟沉沙的一年，凭它什么大咖大腕，只要没有话题、激不起“路人”观众的共鸣，统统歇菜——一没有什么“流量”会永垂不朽。粉丝的人数和经济实力毕竟有限，更何况大部分粉丝根本就没那么“忠诚”，喜好的转移速度快得惊人。随着大家眼界渐开，自然不会仅凭一张脸就决定看什么，简单粗暴想当然地以为流量为王的时代，已然隆隆过去了。

投资方和赞助商意识到这一点了吗？也许有的没有，但相信大多数从业人员并不傻，只不过是懒而已——反正在以前，钱能解决的问题都不是问题，既然只要舍得砸下一两个 “流量”就能吃饱喝足，又何必吭哧吭哧地在意剧情是否合情合理、人物关系是否符合逻辑、演员全程“面瘫”呢？希望当市场终于还以颜色时，他们还能来得及醒悟。