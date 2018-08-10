“女儿国国王”朱琳9月来沪朗读《一个陌生女人的来信》-“我可以小众，但请你不要止于文青”

晨报记者 邱俪华

茨威格的短篇小说《一个陌生女人的来信》一经发表就引起广泛关注，在此后几十年，同名电影、话剧也盛演不衰。小说讲述了一个始终忠于自身情感，甚至把这种情感凌驾于生命之上的女子，她的激情和隐忍最终在文学史上成为一个令人难忘的女性形象——9月19日，文学朗读音乐剧场版《一个陌生女人的来信》将登台上海东方艺术中心，值得一提的是，两位极具特点的艺术家，中国著名演员朱琳与法国大提琴家索妮娅·维德·安瑟顿将联袂演出。

86版《西游记》中扮演“女儿国国王”的朱琳今年66岁了，退休之后，她将心血倾注于自己热爱的舞台剧和有声小说领域，这是朱琳第一次以纯文学朗读和现场音乐结合的形式演绎世界经典。“看欧洲大文豪的作品是我们那个年代唯一的文学享受。”采访中，朱琳谈到自己最开始接触茨威格的文学作品是在改革开放以后，家中一本张玉书翻译的《茨威格小说选》令她爱不释手。张玉书的文字贴近原作者的风格，也更符合现代人的欣赏习惯，朱琳这次朗诵自然而然选用了他翻译的版本。茨威格笔下的文字，从男性的角度，用细腻敏感甚至有些神经质的手法描绘女性内心独特隐秘的情感世界，朱琳认为内心独白这种别致的叙述方式，恰恰给了演员展示空间，她更希望将这些年的所思所想、情感体验一起融入其中。

与和朱琳一同登台的法国大提琴家索尼娅·维德·安瑟顿，曾师从二十世纪大提琴巨擘莫里斯·詹德龙，后在柴科夫斯基音乐学院跟随娜塔莉·恰可夫斯卡雅学习，25岁时夺得罗斯特罗波维奇国际大提琴比赛的第一名。她合作过的名团和艺术家数不胜数，近年来更是不断在不同的艺术形式中探索，包括和女演员夏洛特·兰普林合作《夜舞曲》，以及和法国影星芬妮·阿尔丹合作《玛格丽特杜拉斯的夜船》朗读音乐会。2011年，她获得了玻恩海姆基金会奖，该奖项每年表彰在艺术、文学和科学领域最具创造性的三个作品，2015年获封法国“艺术及文学骑士勋章”。

尽管朱琳和索尼娅尚未见过面，但两人已经“神交”已久，并且传阅过彼此的演出视频和录音。索尼娅的琴声里有细腻也有粗犷，给人力量感和冲击力，变化多样的表现力让旋律成为主角之一。正如朱琳所言，“她的琴声会引领着我的表演，和我对话，而她也会倾听我的诉说，那些苦痛、哀怨和喜悦，她都明了。当她用琴声回应我时，我想这正是两种人类伟大艺术符号的有机结合。”

“温饱有压力，也还是可以喜欢艺术”

朱琳饰演的《西游记》女儿国国王是很多人的童年回忆，昨天的见面会现场，她坦言自己的艺术人生早已越过了那个阶段，当下的她想要更“小众”一些。

“语言尽头是音乐的开始”

问：为什么会选择做一个音乐朗读会？

答：我想人在不同生命阶段的选择会不一样，我很喜欢“求其上者得其中”这句话，这是我在艺术上的标准，我心里知道，我现在这个阶段应该做些什么，所以参加了这个朗读会。做朗读会和拍电影电视剧是非常不同的，没有镜头，也不再靠造型服饰和眼神来吸引观众，我在台上唯一的工具就是语言和声音。这条路非常窄，但是就在这里面，可以把艺术的质感挖掘得非常深。选择这种“小众”表达，是因为现在时代不同了，戏剧和影视的手段也更丰富了，艺术的形式多样了，我对自己的要求也更多样了。

问：小说朗读和大提琴在一起，这会是一个戏剧作品还是音乐作品？

答：这不是传统意义上的戏剧或音乐表演，应该说是一个形式上全新的的文学朗读剧场，是一次我和音乐家共同的舞台创作。所以，我不想观众误会这是一个配乐诗朗诵，不是的，就是一次现场演出，是非常新的表达方式。大提琴在舞台上将会是多功能的，而我给自己的定位则是讲述者，我们在台上互相配合，一起把作品传达给观众。

问：你会在舞台上如何解构茨威格的这部小说？

答：语言的尽头是音乐的开始。我和索尼娅会融合东西方的思维方式和情感表达，为大家讲述我们所理解的茨威格。

“艺术和生活是分不开的”

问：从《西游记》里家喻户晓的女儿国国王到“小众”的文学朗读音乐剧场，会不会担心观众的接受度？

答：我特别珍惜那些带着童年记忆、喜欢我的观众，很荣幸我的电视剧给了他们青春的启蒙，还有一种观众，更专业，比如我之前就遇到过专门研究伯格曼的观众。我相信上海9月19日这天，也会有这样的观众，他们是期待来体验语言魅力的，他们将是一群能听得出我的逻辑重音是否准确的观众。还有一种观众，他们如果要来剧场，就一定会先读原著，然后再来看看我是如何表达的。遇到这样的观众，我还是会有压力的，不过我内心也希望这个市场能够培养更多这样的观众，我希望大家不要只满足于做一个文青，只是表面接触到艺术而不能够进入艺术的思维，这未免浮躁。你可以从文青起步，但是不能止于文青，还是要以能理解大师、理解艺术为目标。

问：很多年轻人觉得，像音乐朗读会这样的艺术对于大多数在为“房租”和“月光”犯愁的他们来说太奢侈了，你怎么看？

答：温饱有压力，也还是可以喜欢艺术，艺术和生活是分不开的。其实每个人要学会内观，你要经常静心想一想，什么是我特别向往的，我要如何接近它。你要排一排，我目前的生活阶段，什么最重要，是拼命工作赚钱还是好好谈一场恋爱，是钱更重要还是自己的精神需求更重要？这些都要自己想明白。就像读书，我从来不觉得读书是可以跟人分享的，这是一件孤独的事情，没法分享，就是很个性化的事情。对艺术欣赏的选择也一样，你要问自己真的喜欢什么，其实艺术并不遥远，它就在你身边，你要做的只是把自己的心打开。

反观我们自己作为创作者也是一样，现在大家都太浮躁，都追随热点去了。其实如果东西是好的，不必太在意它是大众还是小众，就像我这些年在北京一直在做广播小说连播、广播剧、电影录音剪辑这些，可能现在大家都觉得很“古老”了，可是你播播看，还真的有人听，很多年轻人喜欢。