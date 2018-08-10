城事|新型“电子警察”专门抓拍连续变道

试点2个月抓拍“连续变换两条车道”违法行为1200余起 将据管理需要在全市逐步推广

见习记者 荣思嘉

在川流不息的“车辆大军”中，总有些司机喜欢连续变道。今年6月起，针对这一现象，上海市公安局交通警察总队在共和新路近广中西路路段安装了新型“电子警察”，专门用于抓拍“驾驶机动车一次连续变换两条车道”的违法行为。启用2个月以来，已累计查处“驾驶机动车一次连续变换两条车道”的违法行为1200余起。

抓拍“连续变换两条车道”

其实，针对“连续变道”这一违法行为，上海市早在2017年就有明文规定。2017年3月25日，新修订的《上海市道路交通管理条例》中第34条对严重影响道路安全和通行的机动车“连续变道”作了明文规定：严禁机动车“一次连续变换两条车道”。

今年6月，为更有效的进行监管，上海市公安局交通警察总队特意选择在共和新路近广中西路路段安装了新型“电子警察”，专门用于抓拍“驾驶机动车一次连续变换两条车道”的违法行为。选择此处主要是因为从南北高架西侧广中西路下匝道下高架后左转车道排队车辆较多，少部分机动车会连续变换两条车道向共和新路最左侧转弯车道变道，对共和新路北向南正常行驶的直行车辆造成影响，并容易引发交通事故。“电子警察”可以通过视频检测，自动抓拍机动车连续两条车道的违法照片，并配备相应的违法视频作为执法证据，让“连续变道”的违法行为无处遁形。

抓拍有效率达95%以上

据了解，根据《上海市道路交通管理条例》第34条第2项规定，一旦车辆通过监控路段发生“连续变道”的违法行为，就会被电子警察抓拍，同时根据《上海市道路交通管理条例》第75条第1款第2项规定将被处以罚款200元。

该套新型“电子警察”设备启用2个月以来，已累计查处“驾驶机动车一次连续变换两条车道”的违法行为1200余起，抓拍有效率达95%以上。

交警总队表示，该类“电子警察”设备将根据管理需要在全市逐步推广。交警部门提示广大驾驶员，请严格遵守交通法规，尤其在高速公路和城市快速路进出匝道口，切勿连续变换多根车道，以免引发交通事故。（网站首页图：晨报资料图片）