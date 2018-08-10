【学习有理】习近平外交思想指引新时代中国特色大国外交

来源：中国网 | 作者：陈向阳

陈向阳 中国现代国际关系研究院世界政治所副所长、研究员、博导

在当前国际战略形势复杂多变的背景下，中央外事工作会议于2018年6月22至23日召开，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话，会议最重要的成果是确立了“习近平外交思想”的指导地位。“习近平外交思想”是“习近平新时代中国特色社会主义思想”的重要组成部分，是新时代中国对外工作的根本遵循和行动指南。“习近平外交思想”博大精深、其要有三，必将指引新时代中国特色大国外交得道多助、行稳致远。

首先，深度提炼十八大以来中国外交理论与实践，首次提出“习近平新时代中国特色社会主义外交思想”，包括“十个坚持”（十个“以…为…”）：

一是坚持“以维护党中央权威为统领”加强党对对外工作的集中统一领导，旨在凸显“党管外交”的政治规矩。习总书记为此进一步强调，外交是国家意志的集中体现，必须坚持“外交大权在党中央”，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

二是坚持“以实现中华民族伟大复兴为使命”推进中国特色大国外交，旨在凸显中国外交的战略目标即助力民族复兴；

三是坚持“以维护世界和平、促进共同发展为宗旨”推动构建“人类命运共同体”，旨在凸显中国外交“兼善天下”的崇高境界；

四是坚持“以中国特色社会主义为根本”增强战略自信，旨在凸显中国外交的“内在自信”与“主义自信”；

五是坚持“以共商共建共享为原则”推动“一带一路”建设，旨在凸显“一带一路”的重要地位及其共同事业属性；

六是坚持“以相互尊重、合作共赢为基础”走和平发展道路，旨在凸显中国崛起的和平属性；

七是坚持“以深化外交布局为依托”打造全球伙伴关系，旨在全面而有重点地构筑“朋友圈”；

八是坚持“以公平正义为理念”引领全球治理体系改革，旨在凸显中国致力于维护多边主义和完善全球治理；

九是坚持“以国家核心利益为底线”维护国家主权、安全、发展利益，旨在凸显中国外交的国家利益依归；

十是坚持“以对外工作优良传统和时代特征相结合为方向”塑造中国外交“独特风范”，旨在凸显中国外交对中华优秀传统文化及新中国外交的传承，和对人类文明成果及国际惯例的兼收并蓄，彰显自身“义利兼顾、德力俱足、刚柔并济”的“务实王道”底色。

其次，辩证研判当今“历史交汇期”天下大势，强调主动运筹、趋利避害，包括“四个既和又”：

习近平总书记指出，从党的十九大到党的二十大（2022年）是实现“两个一百年”奋斗目标的“历史交汇期”，在中华民族伟大复兴历史进程中具有特殊重大意义。强调要深入分析“世界转型过渡期”（国际秩序重塑与新陈代谢）国际形势的演变规律，准确把握“历史交汇期”我国外部环境的基本特征，统筹谋划和推进对外工作，为此提出“四个既和又”：

一是既要把握“世界多极化加速推进”的大势，又要重视“大国关系深入调整”的态势。多极化令“唯一超级大国”难以为所欲为，与此同时中国加速崛起“树大招风”、存在被“前后夹击”的风险，需要捕捉大国关系的新变化；

二是既要把握“经济全球化持续发展”的大势，又要重视“世界经济格局深刻演变”的动向。全球化虽难逆转，但西方发达国家民粹主义泛滥、保护主义抬头，“反全球化”逆流涌动，国际经济竞争加剧；

三是既要把握“国际环境总体稳定”的大势，又要重视“国际安全挑战错综复杂”的局面。多极化与全球治理令世界总体稳定，但特朗普总统唯利是图、唯我独尊的“美国优先”令天下不安，非传统安全威胁亦防不胜防；

四是既要把握“各种文明交流互鉴”的大势，又要重视“不同思想文化相互激荡”的现实。文化多样化与文明对话方兴未艾，但西方大国“傲慢与偏见”依旧，“文明冲突”与价值观对立仍有市场，“发展模式之争”尤为激烈。

第三，统筹内外两个大局，围绕未来5年党和国家工作重要时间节点优化外交布局，更加强调与发展中国家团结合作，包括“六个布局”：

习近平总书记强调要围绕党和国家工作“重要节点”，推动对外工作不断开创新局面。未来5年“第一个百年”奋斗目标要实现（2020年），“第二个百年”奋斗目标要开篇，其中有一系列“重要时间节点和重大活动”（2018改革开放四十周年、2019建国七十周年、2021建党百年、2022年冬奥会等），对外工作要以此为“坐标”，通盘考虑，梯次推进，既整体布局又突出重点，既多点开花又精准发力，发挥综合积极效应，包括“六个布局”：

一要高举“构建人类命运共同体”旗帜，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。新时代中国外交“以天下为己任”，以“人类命运共同体”为旗号，着眼国际秩序重塑的大背景，占据道义制高点，继续积极参与并主动引领全球治理及其变革。

二要坚持“共商共建共享”，推动“一带一路”建设“走实走深、行稳致远”，推动对外开放迈上新台阶。“一带一路”堪称新时代中国外交的“金字招牌”，也是构建“人类命运共同体”的关键载体。应在其总体良好发展态势与现有“点线面”全面铺开的基础上，突出重点、突破难点，适度聚焦、适时优化，强化风险评估与安全保障，注重“集思广益、以外促内”，以促进中国新一轮对外开放和高质量经济增长。

三要运筹好大国关系，推动构建“总体稳定、均衡发展”的大国关系框架。应兼顾发达国家与新兴大国，妥善处理与老牌大国的“竞合博弈”、管控竞争、深化合作，推进“金砖国家”务实合作与战略协调，预防老牌大国“反弹”，有效规避被“前后夹击”的风险。

四要做好周边外交工作，推动周边环境更加友好、更加有利。应持久扎实经略周边，运筹“大周边战略”，兼顾东北亚、东南亚、南亚、中亚、南太、西亚各地缘方向，政治、经济、安全、文化、环境多管齐下，管控热点难点，破解域外大国以所谓“印太战略”等对华“围堵”、牵制企图，确保“中美邻”博弈战略主动权。

五要深化同发展中国家团结合作，推动形成“携手共进、共同发展”新局面。习总书记强调广大发展中国家是我国在国际事务中的“天然同盟军”，要坚持“正确义利观”，做好同发展中国家团结合作的“大文章”。应以“义利兼顾、合作共赢”区别于个别西方大国的“唯利是图、唯我独尊”，立足发展中国家这一“外交基础”与“广阔天地”，致力于“助人为乐、共同进步”，引领新兴经济体“群体性崛起”，使之成为中国参与大国博弈的“坚实依托”。

六要深入推动中国同世界“深入交流、互学互鉴”。高度重视、积极争取世界政治话语权，深入开展政党外交、文明对话、人文交流，改进外宣与国际传播，推进治国理政经验交流互鉴、取长补短，理直气壮维护并耐心细致解说“中国道路”，主动塑造良好的大国与大党形象，讲好“中国故事”，增强软实力、吸引力、感召力。（责任编辑郭素萍）