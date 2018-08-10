陈奇：一生都在追求真理（为了民族复兴·英雄烈士谱）

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据新华社长沙8月9日电 （记者谭畅）在解放军“第一军规”颁布地湖南省桂东县，以革命先烈、革命节点命名的道路和地标比比皆是，展示着这个县的红色传统。其中，陈奇路连接着桂东县一中、桂东县中医院等多个人流集中单位，是县城主干道之一。

陈奇，1904年生，湖南桂东人。1921年入衡阳省立第三师范学校读书，积极参加爱国学生运动。1924年加入中国共产党。从此，他全身心地投入学运、工运，被推选为湖南学联的领导成员。

1925年五卅惨案发生后，陈奇和学联的几个领导人一起，发动衡阳市的学生举行罢课，游行示威，并向各县、市学生发出宣言，声援上海人民的正义斗争。同年秋，他进入广州农民运动讲习所学习。

1926年，陈奇被派回桂东组建中共桂东支部，任书记。1927年他以省委特派员身份，领导桂东农民运动，组织农民自卫军，参加了毛泽东领导的湘赣边界秋收起义，任中国工农革命军第1师1团的连党代表。1928年，陈奇任中共桂东县委书记兼县苏维埃政府主席、湘赣边区游击队大队长，参与开辟湘赣边游击根据地。

1929年4月，陈奇任红5军5纵队2大队党代表，8月随军挺进鄂东南，同年12月策应大冶起义。1930年6月任红8军4纵队司令员，7月率部过长江，任行动委员会书记，统一指挥4、5纵队，领导开辟蕲（春）黄（梅）广（济）革命根据地的斗争。同年10月任红15军政治委员，奉命与军长蔡申熙率部转战到鄂豫皖苏区，参加第一次反“围剿”。

在艰苦的战争环境中，陈奇通过家书安慰父母——“革命的道路可以断然走通”“一旦革命成功，双亲和村邻群众，定是永世幸福的”。

陈奇十分重视部队的思想政治建设，建立和健全党团组织，加强党的领导。为提高部队的文化水平，连队每个班设识字班长，每天负责教战士识字，读红军小报。

1931年1月起，陈奇任红4军第10师政治委员、第13师政治委员、第12师34团团长、第10师师长。其间，他坚决抵制张国焘的“左”倾错误，不计较职位高低，英勇驰骋沙场，率部参加鄂豫皖苏区第二、第三次反“围剿”。

1932年3月陈奇以身殉职，时年28岁。1945年，中国共产党第七次全国代表大会追认他为革命烈士。

桂东县史志办主任李晓江说：“陈奇一生都在追求真理，传播真理，在革命战争中他不忘初心，至死不渝。牺牲时仅28岁，碧血成歌，特别值得现在的年轻人学习。”

《 人民日报 》（ 2018年08月10日 04 版）