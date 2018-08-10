来源：人民日报客户端

习近平主席对卢旺达进行国事访问，是中国国家主席首次到访卢旺达，这次历史性的访问为中卢关系发展注入新动力，续写中卢友好合作新篇章。两国领导人共同规划中卢友好合作未来，共同推动双方互利合作结出更加丰硕成果，为中卢人民、中非人民带来更多福祉。

“我们学到了技术，还学到了中国人的勤奋与执着精神”

卢旺达各界普遍认为，中国国家主席首次访问卢旺达具有里程碑意义。访问期间，在两国领导人的见证下，中卢两国签署了多份合作文件，内容涵盖互免签证、科学文化、投资、电子商务、航空、执法安全、人力资源、医疗卫生、基础设施等各个领域。卢旺达《新时代报》评价称，这些合作文件的签署，标志着卢中两国关系进入了新的发展阶段。

位于卢旺达首都基加利东部的马萨卡医院由中国政府援建，是当地重要的医疗机构，可为附近约32万民众提供医疗服务。中国援卢旺达医疗队也在此开展工作。本报记者前往采访时，正是长旱季的正午时分，医院内气温适宜，通风良好，并没有一般医院的消毒水气味。医院内设有内、外、妇、儿、中医等科室，中国政府还特地为之配备了所需要的医疗设备。医生玛赛尔说：“我们的医院非常漂亮，是中国帮助我们修建了这所医院，我喜欢在这里工作。”马萨卡医院院长迈克·乌威玆耶告诉本报记者，“未来我们医院还将进行改扩建，将有更多的病床、更好的设备，能救治更多病患。我们一定能成为卢旺达最好的医院！”

卢旺达是内陆国，国土面积不大，公路是其最重要的交通方式。但由于地形多山，修建道路非常困难。除了首都基加利的主干道为双向四车道之外，其他地区的道路大多是双向两车道，再加上山路崎岖，虽然路况不错，但限速每小时60公里。这也成为卢旺达物资和人员流通的瓶颈。

目前，卢旺达正在对东方省前往坦桑尼亚和乌干达的道路进行升级改造。在施工现场，本报记者看到，承建这项工程的中国路桥公司当地女员工正在指挥交通。道路另一侧，挖掘机在拓宽路面，将土方移到渣土车斗内。东方省卡永扎市长让·克劳德·穆然齐表示，这条公路有望缓解卢旺达和东非国家之间的跨境贸易和运输压力，当地民众也在工程队里找到了工作，学会了技能。道路改造完成后，当地经济发展也将得到大大提升。

中国路桥卢旺达办事处秘书兰伯特·鲁卡穆比约马对本报记者说，小时候他对中国的印象就是，中国叔叔让他家门口的土路变成了柏油路。长大后，机缘巧合，他成了一名路桥人。“中国有句话，‘要想富，先修路’。在内陆国卢旺达更是如此。在这里，我们学到了技术，还学到了中国人的勤奋与执着精神。”

“中国在电子商务基础设施方面的做法和经验值得借鉴”

在基加利道路上驰骋的摩托车是当地人主要的交通工具——摩的。虽然卢旺达被联合国列为最不发达国家之一，但许多摩的都接入了互联网，成为网约摩的，下载一个手机应用，就可以约车并付款。摩的司机皮塔对本报记者说，他使用的就是中国制造的传音手机，方便好用。现在，他用手机接单，效率比过去高；根据导航，行驶路线也更加合理。

中国驻卢旺达大使馆经商参赞王嘉欣表示，卢旺达发展信息技术产业有一定基础，全国主要城市都铺设了光缆，并且全国实现12年义务教育，十分注重创新。卢旺达希望以知识经济为基础，发展以第三产业为核心的国民经济，积极推进工业化。习近平主席访问期间，中卢两国签署了关于电子商务合作的谅解备忘录。卢旺达贸易与工业部长蒙耶夏卡认为，这项协议将促进数字交易在卢旺达的发展。卢旺达媒体分析认为，这一协议指明了卢旺达新兴电子商务行业发展的正确方向，将成为未来两国合作的亮点。

卢旺达投资顾问诺伯特·哈古马表示，“中国在电子商务基础设施方面的做法和经验值得借鉴。卢旺达南方省的蜂蜜和北方省的水果，未来都可以通过电子商务平台购买。”

“一带一路和互联互通为卢旺达带来了发展新机遇”

“一带一路”成为深化中国同往访国合作的最佳纽带。习近平主席此次访问期间，中国同卢旺达签署了共建“一带一路”谅解备忘录，为双边和中非合作提供新平台。

卢旺达总统卡加梅表示，中国是世界大国，对卢旺达这样历史上遭受深重灾难的小国仍平等相待，大力支援卢旺达发展建设。这在全球事务中是革命性的，比金钱更宝贵。他认为，“‘一带一路’和互联互通为卢旺达带来了发展新机遇。未来会有更多道路连通千丘之国，让一条条交通动脉突破行路难的瓶颈。”

“习近平主席此访凸显了当前非中关系的重要性，提升了双方各领域交往水平，提供了合作共赢的机遇。”卢旺达大学经济系教授赫尔曼·穆萨哈拉说，“习近平主席说愿意看到一个强大的、日益走向一体化的非洲。非洲需要一个可靠的伙伴，帮助非洲弥补基础设施和工业化领域的短板，中国正是这样的伙伴，愿意为加速非洲经济发展提供经验。”

卢旺达学者拉迪斯拉斯·恩根达希马纳认为，习近平主席此访为更多中国投资进入非洲带来了机遇，这些投资将为非洲创造就业，促进非洲整体经济转型。即将召开的中非合作论坛北京峰会为非中加强合作提供了绝佳平台。（网站首页图：新华社图片）

（本报基加利电）