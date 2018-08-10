稳外资，坚定不移扩大开放

来源：人民日报客户端

大幅放宽市场准入、创造更有吸引力的投资环境、加强知识产权保护——

人民日报-本报记者 王 珂

7月，多家外企公布在华投资新计划：化工巨头巴斯夫集团将在广东建设总投资逾百亿美元的石化企业，特斯拉将在上海独资建设年产50万辆纯电动整车的超级工厂，宝马汽车公司计划将中国合资工厂产能增加16%左右……年初至今，全球吸引外资竞争日趋激烈，我国利用外资却逆势上行，规模持续平稳，质量不断提升。7月31日召开的中共中央政治局会议提出“稳外资”，进一步增强了外商在华投资的信心。下半年，面对国际经济和投资领域的不确定性，面对明显变化的外部环境，稳外资怎样才能保持良好势头，为我国扩大对外开放再添亮色？

利用外资年中成绩单成色十足

“从上半年数据看，各国投资者来华投资的热情不减，我国实际使用外资规模总体平稳、小幅上升，交出了一张分数较高的成绩单。”中国世贸组织研究会副会长霍建国说。

目前，全球刮起新一轮“引资风”，各经济体竞相出台政策吸引外资。同时，全球直接投资“大盘”并不乐观，联合国贸发会议6月发布的《2018世界投资报告》显示，全球外国直接投资去年为1.43万亿美元，同比下降23%。“放到这个大背景下看，我国利用外资‘稳’的成色就格外抢眼。”对外经贸大学教授桑百川说。

商务部发布的数据显示，今年上半年，我国实际使用外资折合美元为683.2亿，同比增长4.1%。特别引人瞩目的是，1—6月全国新设立外商投资企业29591家，同比增长96.6%。

上半年，我国主要投资来源地的对华投资增势可喜，美国、新加坡、韩国、英国实际投入金额同比分别增长29.1%、19.7%、43.8%和82.5%。此外，东盟实际投入外资金额同比增长24.4%，“一带一路”参与国家在华投资同比增长24.9%。

利用外资成色足，还体现在引资水平的提升。上半年，我国制造业实际使用外资1348.3亿元，同比增长4.9%，占整个利用外资总额的30.2%。高技术产业实际使用外资同比增长1.6%，占比达20.9%。高技术制造业实际使用外资433.7亿元，同比增长25.3%，其中电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业，同比各增36%、31.7%、154.4%。高技术服务业实际使用外资500.3亿元，其中，科技成果转化服务同比增长22.2%。

“外商在华投资领域更广、层次更深、渠道更多样化，这充分说明在外商眼里，中国仍是富有吸引力的投资热土。”桑百川说。以上海为例，随着对外开放不断扩大，外企在沪投资步伐加快，尤其是上海总部经济发展良好，上半年新增跨国公司地区总部17家，累计已达642家；新设外资研发中心8家，累计已达434家。

中国引资环境正展现出新魅力

怎么看下半年我国利用外资走势？

桑百川认为，跨国投资虽然开始逐渐回暖，但仍面临诸多挑战，比如受地缘政治风险、个别国家单边保护主义等因素的影响，全球市场的引资竞争也将日趋加强并延续。“这些都增加了下半年稳外资工作的复杂性和多变性。”

“综合分析，稳外资的形势还是不错的，主要得益于我国一系列扩大开放新动作，在吸引外资方面形成新的魅力。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明说。

更大的市场机遇——

7月底，英国石油宣布投资1000万美元，用于支持中国合作伙伴在新能源电动车生态系统的新业务，包括电动汽车及相关技术、新能源基础设施、智能汽车系统等。“我们认为中国绿色出行市场的增长空间很大，并愿意参与其中。”该公司相关负责人说。

我国仍处于发展上升期，蕴含巨大内需潜力。中国市场不仅体量在扩张，结构也在快速升级。人均收入水平节节高、“新消费”带来大量新需求，居民需要更多优质的信息、医疗、健康、金融、文化等服务产品，跨国公司在这些领域优势明显，也大有可为。

更宽的投资领域——

工银安盛人寿发起筹建工银安盛资产管理有限公司，被银保监会正式批准，这是近期提出扩大金融业开放以来获批的首家合资保险资管公司。人民银行收到英资跨境收款企业“世界第一公司”（World First）进入第三方支付市场的申请，意味着我国第三方支付领域也向外资开放。

伴随开放的蹄疾步稳，外资能够在中国拥抱更多领域。中国国际经济交流中心首席研究员张燕生说，中国言出必行，对外开放之门正越开越大。从日常生活消费到制造业服务业，扩大开放的重磅举措接连落地，给外商投资吃下了一颗颗“定心丸”。

更优的营商环境——

6月底前，我国实现外商投资企业商务备案与工商登记“一口办理”。登录各地市场监管部门网站的“单一窗口”、在线填写“单一表格”，就可以同时办理商务备案和工商登记手续，整个过程“无纸化”“零见面”“零收费”。每年我国新设立外资企业超过3万家，类似“一口办理”的改革，正是在引进外资的关键环节发力。

从靠优惠政策到靠改善营商环境，我国通过加强同国际经贸规则对接、增强透明度等措施，切实保护在华外资企业合法权益，让来华投资的外商们便利更多、效率更高、劲头更足。

以“稳外资”进一步推动全面开放

8月初，百事公司宣布将增加1亿美元在华投资，扩大并改造其位于上海的工厂。“中国是推动百事公司增长的全球最大市场之一，我们很看好，增资是基于对中国经济和市场需求的判断。”百事公司大中华区负责人说。

白明认为，过去40年中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放的条件下进行。外资在促进经济增长和深化改革进程中发挥着积极而重要的作用，也将为国内经济结构升级、协调发展和科技创新注入更多动能。我国提出大幅度放宽市场准入、创造更有吸引力的投资环境、加强知识产权保护等新措施。让这些政策尽快落地生根，不仅是“稳外资”的有力保障，也将进一步推动形成全面开放新格局。

中国扩大开放的实招，创造了外商在华投资的商机和丰厚利润；中国扩大开放的定力，增强着外企深耕中国市场的意愿和信心。据中国美国商会发布的《2018中国商务环境调查报告》，近六成受访企业将中国列为三大投资目的地之一，1/3的企业计划今年扩大在华投资10%以上。中国欧盟商会《商业信心调查2018》报告显示，超过一半的会员企业计划扩大在华运营规模。日本国际协力银行调查显示，2017年中国再次成为日本制造业跨国公司投票评选的最有潜力业务发展地。

联合国贸发会议投资和企业司司长詹晓宁认为，近来中国宣布一连串投资便利化措施，未来流入中国的外国直接投资额有望保持在高位。“无论是放宽市场准入还是优化营商环境、提升服务水平，我国仍有很大空间。”桑百川说。

商务部新闻发言人高峰表示，我国的市场潜力无限、营商环境日益优化、产业配套能力持续增强、高素质人力资源丰富，在国际引资市场展现出强劲的竞争力，“我们有底气实现利用外资的高质量发展，让中国始终成为外商投资的热土。”（网站首页图：新华社资料图片）